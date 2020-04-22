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    Gen.G может и удивить

    Gen.G — 100 Thieves. Прогноз (к. 1.50) и ставки на CS:GO 22 апреля 2020 года

    Прочие виды
    22 апреля состоится матч основного турнира по CS:GO ESL One: Road to Rio, в котором сойдутся Gen.G и 100 Thieves. Начало этой игры в 23:00 по мск. Прогноз на Gen.

    Gen.G

    Команда достаточно серьезная, учитывая то, сколько удачных карт в ее активе. Коллектив чувствует себя уверенно в Dust2, Mirage, Inferno, Nuke, Train, одерживая победы в 60-70% случаев.

    Единственным слабым местом на данный момент является комната Vertigo, хотя за три месяца в этой локации Gen.G проиграли всего два раза.

    В апреле Gen.G выступали в рамках турнира Flashpoint Season 1. Плей-офф сложилось для них не совсем удачно, так как коллектив проиграл проиграл HAVU 1:2 и C9 0:2. Победу братия одержала в игре с FunPlus Phoenix (2:0).

    Сейчас Gen.G занимают 16 место в мировом зачете.

    100 Thieves

    Австралийский коллектив уступил в трех своих последних играх. Команда проиграла 3 из 5 встреч на турнире ESL Pro League Season 11.

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    Обыграв SP и EG со счетом 2:1, 100 Thieves потерпели три поражения подряд. Серия началась с Liquid (0:2). В конце марта команда уступила MIBR 0:2, а в начале апреля была обыграна коллективом Furia (1:2).

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    Пока что самым удачными картами для австралийцев являются Vertigo, Nuke и Dust2. При этом процент побед не превышает 60%.

    Прогноз

    На старте турнира сложно спрогнозировать, кто сможет одержать победу в этом матче, но прошлые результаты говорят, что в худшем состоянии находятся все-таки вторые. 100 Thieves проиграли 3 встречи подряд.

    Коэффициенты разнятся не сильно — 2.55 на американцев и 1.47 на австралийцев.

    Считаем, что Gen.G не уступит сопернику с отрывом в две карты. Так что предлагаем поставить на «фора 1 (+1.5)» за 1.50. 0

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    Gen.G — 100 Thieves. Прогноз (к. 1.50) и ставки на CS:GO 22 апреля 2020 года. Прогноз на Gen. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.50
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