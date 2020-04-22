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    Возьмет ли Astralis реванш у Complexity?

    Complexity — Astralis. Прогноз (к. 1.68) и ставки на ESL One CS:GO 22 апреля 2020 года

    Прочие виды
    Прогноз на Complexity — Astralis
    Капитан Astralis Лукас Россандер
    22 апреля начнется киберспортивный турнир ESL One: Road to Rio — Europe. Его откроют матчем между Complexity и Astralis. Начало игры в 16:00 по мск. Прогноз на Complexity — Astralis.

    Complexity

    Команда состоит из игроков сразу нескольких национальностей. В Complexity собраны два датчанина, два американца и болгарин. Такой состав ранее уже показывал свою эффективность.

    Коллектив сейчас занимает 21 место в мировом рейтинге. До этого Complexity добирались даже на 14 строчки, но эту позицию команда продержала две недели.

    К старту турнира Complexity подходит не в совсем игровой форме, поскольку последний матч CS:GO был сыгран ними 24 марта.

    Также стоит отметить, что мультинациональная команда показывает традиционно плохую игру в карте Overpass. Она ни разу не смогла выиграть в комнатах Vertigo и Train. Но это не единственное слабое место «международников».

    Astralis

    Astralis провели свою последнюю игру в полуфинале турнира ESL Pro League Season 11 Europe. Там они проиграли mousesports на трех картах, хотя и показали себя неплохо в Dust2 и Inferno.

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    Датский коллектив имеет меньше слабых карт, чем их соперник. Особенно сильны «северяне» в Overpass, Train, Inferno, Nuke и Vertigo. Правда, карта Mirage может стать слабым местом команды.

    Как видим, у Astralis явно больше удачных комнат, где они могут себя проявить. Так что вполне возможно, что им удастся взять реванш за поражение в феврале.

    Прогноз

    Astralis хотят поквитаться за февральское поражение в рамках BLAST Premier Spring Series 2020, где они проиграли в Vertigo 16:12 и Dust2 16:11.

    В этом случае букмекеры все учли и коэффициенты очень красноречивы — 4.48 на Complexity и 1.17 на Astralis.

    Вторые имеют больше удачных карт и провели очень напряженный матч в полуфинале. Таким образом, Astralis должны быть в лучшей игровой форме. Предлагаем поставить на «фора 2 (-1.5)» за 1.68. 0

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    Complexity — Astralis. Прогноз (к. 1.68) и ставки на ESL One CS:GO 22 апреля 2020 года. Прогноз на Complexity — Astralis. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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