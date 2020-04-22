BOOM Esports — RED Canids. Прогноз (к. 2.01) и ставки на CS:GO 22 апреля 2020 года

В рамках турнира по CS:GO ESL One: Road to Rio встретятся команды BOOM Esports и RED Canids. Встреча состоится 22 апреля в 19:30 по мск. Прогноз на BOOM Esports — RED Canids.

BOOM Esports

Последним турниром, где участвовали BOOM Esports был Americas Minor Championship — Rio 2020. Там команде было совсем непросто и в первой встрече она проиграла Team One 0:2.

В плей-офф нижней сетки коллектив одержал четыре победы подряд, благодаря чему сумел пробиться на основной отбор. BOOM Esports обыграли W7M 2:0, Imperial 1:2, взяли реванш у Team One 0:2 и одолели аргентинский коллектив Isurus с результатом 0:2.

16 апреля BOOM сыграл с Sharks на CBCS. В той встрече бразильцы потерпели поражение со счетом 0:1.

RED Canids

Коллектив тоже участвовал в Americas Minor Championship — Rio 2020, где сыграл три поединка. В дебютной встрече RED Canids обыграли W7M со счетом 2:0.

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За этим результатом последовало еще три победы. В двух других поединках Americas Minor Championship команда с тем же счетом обыграла Team One и Isurus.

RED Canids побеждали в четырех из пяти последних встреч. Сюда стоит добавить победу над Detona с результатом 2:0 и ничью с W7M 1:1.

Прогноз

Обе команды показали неплохие результаты в последних сражениях. Однако между собой они еще ни разу не встречались.

Победа BOOM Esports оценивается коэффициентом 1.42. Цифрой 2.75 оценивают победу RED Canids.

Ожидаем, что в матче будет больше двух карт. Ставка «тотал больше 2.5» дается с коэффициентом 2.01. 0