Team Secret — Hard Legion. Прогноз (к. 1.90) и ставки на CS:GO 21 апреля 2020 года

21 апреля встретятся команды Team Secret и Hard Legion. Поединок будет проводиться в рамках чемпионата LOOT.BET Season 6. Коллективы разыграют путевку в плей-офф. Прогноз на Team Secret — Hard Legion.

Team Secret

Команда набрала хорошую форму. В этом турнире она показала неплохие результаты. Правда пока что Team Secret занимают лишь восьмое место из 16 в турнирной таблице. В 3 матчах у киберколлектива 2 победы и одно поражение.

Со счетом 0:2 «сикриты» выиграли у AGO. Также команде удалось выиграть 2:0 у lluminar. Поражение коллективу нанесли игроки из Winstrike

На данном этапе своего существования Team Secret обладает сплоченным коллективом, игроки которого хорошо друг друга понимают, из-за чего имеют высокий уровень сыгранности.

Hard Legion

Россияне переживают не лучшие времена, поскольку в коллективе сейчас есть кое-какие проблемы. Несмотря на это Hard Legion занимает четвертое место в таблице с двумя победами.

Все прогнозы на спорт

Hard Legion проиграл на старте турнира Japaleno 0:2, после чего команда начала исправлять ситуацию. Сначала «Жесткий легион» обыграл ESPADA 0:2, затем победил во встрече с коллективом Nemiga со счетом 1:2.

Эти две победы позволили «легиону» прервать 4-матчевую серию поражений. К неудаче в игре с Japaleno стоит приписать проигрыш командам Movistar Riders и NAVI Junior.

Прогноз

Статистика на этом турнире у команд одинаковая, однако по качеству игры европейцы все же превосходят россиян. Особенно в точности.

1.90 и 1.81 — такие коэффициенты дают букмекеры на эту игру. В обоих картах российский коллектив считается фаворитом, но с небольшим отрывом.

Команды между собой еще не встречались и сложно оценить шансы. Все хотелось бы поставить на победу первых, учитывая их нынешнее состояние. 0