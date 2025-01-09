В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 09 января. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Колорадо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Чикаго»

Турнирное положение: Состояние «Чикаго» плачевное, поскольку отставание от предпоследнего места таблицы Запада составляет уже четыре очка.

Последние матчи: В семи последних сыгранных поединках «Чикаго» выиграл только один раз, который пришелся на игру против слабейшей команды Востока, коей оказался «Монреаль».

Травмированные игроки: Броссуа по-прежнему не может помочь «Чикаго» из-за травмы колена. Также могут пропустить матч Мартинес и Мерфи.

Общий тонус клуба: В матче против мощного «Колорадо» хозяевам льда ничего хорошего не светит.

«Колорадо»

Турнирное положение: Последние недели у «Колорадо» получается все лучше некуда. Сейчас клуб из Денвера укрепился на шестой позиции Запада.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В восьми последних поединках «Колорадо» не проиграл только один раз, и то поражения от «Монреаля» по буллитам вполне можно было избежать.

Травмированные игроки: В составе «Колорадо» настоящая эпидемия травм, поскольку в лазарете Иван, Кайлингтон, Ландескуг, Ничушкин, Пулман, Веджвуд и Вуд.

Общий тонус клуба: В поединке против «Чикаго» гости будут играть так, как им заблагорассудится, поскольку сопротивление клуба из Иллинойса совсем слабое.

Статистика для ставок

«Чикаго» в семи последних матчах смог победить только раз

У «Колорадо» в восьми последних поединках только одно поражение

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 4.46, на ничью — 4.92, на гостей — 1.66.

Прогноз: «Колорадо» заберет себе победу в этом поединке без особых сложностей.

Альтернативный прогноз: Встреча вполне претендует на результативную.

Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.91.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.63.