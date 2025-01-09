Чикаго
Колорадо
«Чикаго»
Турнирное положение: Состояние «Чикаго» плачевное, поскольку отставание от предпоследнего места таблицы Запада составляет уже четыре очка.
Последние матчи: В семи последних сыгранных поединках «Чикаго» выиграл только один раз, который пришелся на игру против слабейшей команды Востока, коей оказался «Монреаль».
Чикаго — Колорадо: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Броссуа по-прежнему не может помочь «Чикаго» из-за травмы колена. Также могут пропустить матч Мартинес и Мерфи.
Общий тонус клуба: В матче против мощного «Колорадо» хозяевам льда ничего хорошего не светит.
«Колорадо»
Турнирное положение: Последние недели у «Колорадо» получается все лучше некуда. Сейчас клуб из Денвера укрепился на шестой позиции Запада.
Последние матчи: В восьми последних поединках «Колорадо» не проиграл только один раз, и то поражения от «Монреаля» по буллитам вполне можно было избежать.
Травмированные игроки: В составе «Колорадо» настоящая эпидемия травм, поскольку в лазарете Иван, Кайлингтон, Ландескуг, Ничушкин, Пулман, Веджвуд и Вуд.
Общий тонус клуба: В поединке против «Чикаго» гости будут играть так, как им заблагорассудится, поскольку сопротивление клуба из Иллинойса совсем слабое.
Статистика для ставок
- «Чикаго» в семи последних матчах смог победить только раз
- У «Колорадо» в восьми последних поединках только одно поражение
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 4.46, на ничью — 4.92, на гостей — 1.66.
Прогноз: «Колорадо» заберет себе победу в этом поединке без особых сложностей.
- 2.00Ак Барс — Салават Юлаев: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.25СКА — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.85Лос-Анджелес — Калгари: прогноз и ставкаЗавтра в 06:30
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Альтернативный прогноз: Встреча вполне претендует на результативную.
Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.91.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.63.