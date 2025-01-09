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    «Колорадо» не оставит живого места от «Чикаго»?

    «Чикаго» — «Колорадо». Ставка (к. 1.91), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 09 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Колорадо»
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    «Колорадо»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 09 января. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Колорадо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 09 Января 2025 года

    Чикаго

  • НХЛ
    •  Чикаго 03:30 Колорадо

    Колорадо

  • НХЛ
    •

    «Чикаго»

    Турнирное положение: Состояние «Чикаго» плачевное, поскольку отставание от предпоследнего места таблицы Запада составляет уже четыре очка.

    Последние матчи: В семи последних сыгранных поединках «Чикаго» выиграл только один раз, который пришелся на игру против слабейшей команды Востока, коей оказался «Монреаль».

    Чикаго — Колорадо: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Броссуа по-прежнему не может помочь «Чикаго» из-за травмы колена. Также могут пропустить матч Мартинес и Мерфи.

    Общий тонус клуба: В матче против мощного «Колорадо» хозяевам льда ничего хорошего не светит.

    «Колорадо»

    Турнирное положение: Последние недели у «Колорадо» получается все лучше некуда. Сейчас клуб из Денвера укрепился на шестой позиции Запада.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В восьми последних поединках «Колорадо» не проиграл только один раз, и то поражения от «Монреаля» по буллитам вполне можно было избежать.

    Травмированные игроки: В составе «Колорадо» настоящая эпидемия травм, поскольку в лазарете Иван, Кайлингтон, Ландескуг, Ничушкин, Пулман, Веджвуд и Вуд.

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    Общий тонус клуба: В поединке против «Чикаго» гости будут играть так, как им заблагорассудится, поскольку сопротивление клуба из Иллинойса совсем слабое.

    Статистика для ставок

    • «Чикаго» в семи последних матчах смог победить только раз

    • У «Колорадо» в восьми последних поединках только одно поражение

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 4.46, на ничью — 4.92, на гостей — 1.66.

    Прогноз: «Колорадо» заберет себе победу в этом поединке без особых сложностей.

    Альтернативный прогноз: Встреча вполне претендует на результативную.

    Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.91.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.63.

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    «Чикаго» — «Колорадо»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 09.01.2025. Прогнозы на хоккей. «Колорадо» не оставит живого места от «Чикаго»?
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