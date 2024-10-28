22:00Реал — БарселонаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»«Реал» — «Барселона». Онлайн Фрагмент матчаЗаслуженная ничья. ЦСКА в большинстве не дожал «Факел» Рашид РахимовТуманные перспективы. Тренерское кресло зашаталось под Рахимовым в «Рубине»
  • 21:38
    • «Реал» Мадрид — «Барселона»: стартовые составы команд на Эль-Класико
  • 21:34
    • «Вердер» отнял очки у «Байера» в Бундеслиге
  • 20:06
    • Хачанов пробился в финал турнира в Вене
  • 19:02
    • «Ман Сити» победил с трудом «Саутгемптон», «Брентфорд» вырвал победу у «Ипсвича»
  • 18:30
    • «Аугсбург» победил «Боруссию» Д, «Санкт-Паули» и «Вольфсбург» сыграли вничью
  • 18:28
    • ЦСКА и «Факел» не выявили сильнейшего
  • 18:28
    • «РБ Лейпциг» разобрался с «Фрайбургом», «Штутгарт» выиграл у «Хольштайна»
    Все новости спорта

    На домашней арене «Колорадо» не допустит провала

    «Колорадо» — «Оттава». Ставка (к. 1.83) и прогноз на хоккей, НХЛ, 28 октября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Колорадо Эвеланш Прогнозы на Оттаву Сенаторз
    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Оттава»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Колорадо»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Болл Арене» 28 октября. Начало встречи — в 04:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Колорадо» — «Оттава», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 28 Октября 2024 года

    Колорадо

  • НХЛ
    •  Колорадо 04:00 Оттава

    Оттава

  • НХЛ
    •

    «Колорадо»

    Турнирное положение: В результате неудачного дебюта «Эвеланш» прописались на 11-й строчке в таблице Западной конференции с 8 набранными очками по итогам 8 матчей.

    Последние матчи: На старте регулярки команда Джареда Беднара потерпела четыре поражения: на этом отрезке денверцы не набрали ни одного очка и не ушли с площадки без 5+ пропущенных голов.

    Колорадо — Оттава: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.004.253.14Фрибет€5
    •

    Однако победа над «Анахаймом» в конце прошлой недели со счетом 4:3 ОТ стала переломной: в дальнейшем «Колорадо» выиграл трижды. Так, «Эвс» взяли верх над «Сан-Хосе» — 4:1, «Сиэтлом» — 3:2 и «Ютой» — 5:1.

    Не сыграют: Росс Колтон, Джонатан Друэн, Оливер Кайлингтон, Габриэль Ландескуг, Арттури Лехконен, Валерий Ничушкин.

    Состояние команды: «Колорадо» начал сезон неудачно, но затем смог исправить положение, одержав четыре победы подряд. Можно сказать, что после провального дебюта денверцы постепенно находят свою игру и ритм.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Недавние успехи «Колорадо» явно вдохновили ведущих звезд и укрепили уверенность — важный пункт для любого топ-клуба. Слаженные действия и стойкость позволили коллективу Беднара выйти на привычный по стандартам «Эвс» последних лет уровень.

    Почувствовав запах крови своих жертв, «Колорадо» будет стремиться сберечь и укрепить текущие кондиции за счет улучшения взаимодействия на льду. Это обеспечит «Эвеланш» стабильные результаты на фоне высокой плотности в таблице Запада.

    «Оттава»

    Турнирное положение: Базирующиеся в Онтарио канадцы провели 7 матчей, в которых набрали 8 очков. На момент публикации «сенаторы» занимают 7-ю строчку в Восточной конференции.

    Последние матчи: Результаты команды Трэвиса Грина никак не подпадают под категорию последовательных. Тем не менее «Сенс» стараются предлагать большинству соперников хоккей высокой интенсивности.

    В трех последних матчах «Оттава» одержала две результативные победы: поочередно были обыграны «Тампа-Бэй» — 5:4 и «Юта» — 4:0. Накануне канадцы уступили «Вегасу» в событийной встрече в Неваде — 4:6.

    Не сыграют: Дэвид Перрон, Шейн Пинто, Мадс Сегаард, Артем Зуб.

  • НХЛ. «Вегас» одолел «Оттаву», «Эдмонтон» обыграл «Питтсбург», «Нэшвилл» — «Чикаго»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 26 октября
  • Сегодня

    • Состояние команды: «Оттава» уверенно по своим меркам начала этот сезон, демонстрируя конкурентный хоккей практическим в каждом матче. восемь очков и закрепилась на высоких позициях в Атлантическом дивизионе.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Недавние победы «сенаторов» над сравнительно сильными соперниками укрепили их уверенность. Подопечные Трэвиса Грина продолжают наращивать успех (в силу своих возможностей), играя организованно и результативно.

    На текущем отрезке «Оттава» будет сосредоточена на сохранении заданной динамики, делая ставку на сильные стороны своих лидеров. Канадцы решительно намерены закрепиться среди лидеров и ярко завершить выездной тур.

    Статистика для ставок

    • «Колорадо» потерпел три поражения в четырех домашних матчах в новом сезоне

    • В трех встречах на «Болл Арене» из четырех последних был пробит тотал больше 7.5

    • В двух последних гостевых матчах «Оттава» забила по 4 гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо» оценивается букмекерами в 1.78, ничья — в 4.80, а победа «Оттавы» — в 3.48.

    На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.01, на тотал меньше 6.5 — за 1.80.

    Прогноз: На старте сезона «Оттава» показала характер и возможность решать серьезные турнирные задачи. Но проблема «Сенс» заключается в том, что «Колорадо» после плохого дебюта начал серьезно прибавлять, ввиду чего именно «лавины» станут явными фаворитами этого матча.

    Ставка: «Колорадо» не проиграет + ТБ 5.5 за 1.83.

    Прогноз: Несмотря на шансы не в пользу «Оттавы», гости из Канады не собираются оставлять «Колорадо» в покое на протяжении всех 60 минут: на особом рвении «Сенаторз» способны провести продуктивный в контексте результативности матч.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Оттавы» больше 2.5 за 1.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.35
  • Прогноз на матч Магомедов — Петросян
  • Бои
  • Сегодня в 21:15
    •  1.68
  • Прогноз на матч Мерфи — Иге
  • Бои
  • Сегодня в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аталанта — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.24
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Ланс — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.00
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Анкалаев — Ракич
  • Бои
  • Сегодня в 22:15
    •  3.65
  • Прогноз на матч Чимаев — Уиттакер
  • Бои
  • Сегодня в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Топурия — Холлоуэй
  • Бои
  • Сегодня в 23:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Денвер — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Шарлотт — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Бостон — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Гирон — Кецманович
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч О`Коннелл — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Колорадо» — «Оттава»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 28.10.2024. Прогнозы на хоккей. На домашней арене «Колорадо» не допустит провала
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры