В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Болл Арене» 28 октября. Начало встречи — в 04:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Колорадо» — «Оттава», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Колорадо»

Турнирное положение: В результате неудачного дебюта «Эвеланш» прописались на 11-й строчке в таблице Западной конференции с 8 набранными очками по итогам 8 матчей.

Последние матчи: На старте регулярки команда Джареда Беднара потерпела четыре поражения: на этом отрезке денверцы не набрали ни одного очка и не ушли с площадки без 5+ пропущенных голов.

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Однако победа над «Анахаймом» в конце прошлой недели со счетом 4:3 ОТ стала переломной: в дальнейшем «Колорадо» выиграл трижды. Так, «Эвс» взяли верх над «Сан-Хосе» — 4:1, «Сиэтлом» — 3:2 и «Ютой» — 5:1.

Не сыграют: Росс Колтон, Джонатан Друэн, Оливер Кайлингтон, Габриэль Ландескуг, Арттури Лехконен, Валерий Ничушкин.

Состояние команды: «Колорадо» начал сезон неудачно, но затем смог исправить положение, одержав четыре победы подряд. Можно сказать, что после провального дебюта денверцы постепенно находят свою игру и ритм.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Недавние успехи «Колорадо» явно вдохновили ведущих звезд и укрепили уверенность — важный пункт для любого топ-клуба. Слаженные действия и стойкость позволили коллективу Беднара выйти на привычный по стандартам «Эвс» последних лет уровень.

Почувствовав запах крови своих жертв, «Колорадо» будет стремиться сберечь и укрепить текущие кондиции за счет улучшения взаимодействия на льду. Это обеспечит «Эвеланш» стабильные результаты на фоне высокой плотности в таблице Запада.

«Оттава»

Турнирное положение: Базирующиеся в Онтарио канадцы провели 7 матчей, в которых набрали 8 очков. На момент публикации «сенаторы» занимают 7-ю строчку в Восточной конференции.

Последние матчи: Результаты команды Трэвиса Грина никак не подпадают под категорию последовательных. Тем не менее «Сенс» стараются предлагать большинству соперников хоккей высокой интенсивности.

В трех последних матчах «Оттава» одержала две результативные победы: поочередно были обыграны «Тампа-Бэй» — 5:4 и «Юта» — 4:0. Накануне канадцы уступили «Вегасу» в событийной встрече в Неваде — 4:6.

Не сыграют: Дэвид Перрон, Шейн Пинто, Мадс Сегаард, Артем Зуб.

Состояние команды: «Оттава» уверенно по своим меркам начала этот сезон, демонстрируя конкурентный хоккей практическим в каждом матче. восемь очков и закрепилась на высоких позициях в Атлантическом дивизионе.

Недавние победы «сенаторов» над сравнительно сильными соперниками укрепили их уверенность. Подопечные Трэвиса Грина продолжают наращивать успех (в силу своих возможностей), играя организованно и результативно.

На текущем отрезке «Оттава» будет сосредоточена на сохранении заданной динамики, делая ставку на сильные стороны своих лидеров. Канадцы решительно намерены закрепиться среди лидеров и ярко завершить выездной тур.

Статистика для ставок

«Колорадо» потерпел три поражения в четырех домашних матчах в новом сезоне

В трех встречах на «Болл Арене» из четырех последних был пробит тотал больше 7.5

В двух последних гостевых матчах «Оттава» забила по 4 гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо» оценивается букмекерами в 1.78, ничья — в 4.80, а победа «Оттавы» — в 3.48.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.01, на тотал меньше 6.5 — за 1.80.

Прогноз: На старте сезона «Оттава» показала характер и возможность решать серьезные турнирные задачи. Но проблема «Сенс» заключается в том, что «Колорадо» после плохого дебюта начал серьезно прибавлять, ввиду чего именно «лавины» станут явными фаворитами этого матча.

Ставка: «Колорадо» не проиграет + ТБ 5.5 за 1.83.

Прогноз: Несмотря на шансы не в пользу «Оттавы», гости из Канады не собираются оставлять «Колорадо» в покое на протяжении всех 60 минут: на особом рвении «Сенаторз» способны провести продуктивный в контексте результативности матч.

Ставка: Индивидуальный тотал «Оттавы» больше 2.5 за 1.88.