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    «Колорадо» прервёт ужасную серию поражений?

    «Колорадо» — «Анахайм». Ставка (к. 1.72), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 19 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Анахайм»
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    «Колорадо»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Болл Арене» 19 октября. Начало встречи — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч «Колорадо» — «Анахайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Колорадо»

    Турнирное положение: Ужасный старт «Колорадо» продолжается, поэтому нисколько не стоит удивляться, что недавний чемпион беспробудно осел на дне Запада.

    Последние матчи: За четыре сыгранных матча «Колорадо» пропустил 25 (!!) шайб, и дополнительные комментарии к этому показателю излишни.

    Травмированные игроки: Ко всему прочему, «Колорадо» продолжает терять по одному хоккеисту каждую встречу. Теперь вне игры оказался Вуд, получивший повреждение в матче против «Бостона».

    Общий тонус клуба: Хочется верить, что именно в матче против «Анахайма» «лавины» прервут безрадостную проигрышную серию.

    «Анахайм»

    Турнирное положение: По сравнению с «лавинами» состав «Анахайма» выглядит совсем юным и неопытным, однако это не мешает ему занимать место в середине западной конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В трёх сыгранных матчах «Анахайму» удалось добиться двух побед, причем соперники были не из простых.

    Травмированные игроки: Вдвойне ценны такие подвиги, когда за «Анахайм» не может играть основной голкипер и его сменщик. Гиббсон и Суханек продолжают лечиться, и когда они смогут попасть на лед достоверно неизвестно.

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    Общий тонус клуба: С «Колорадо» будет интересная игра, но загадывать её победителя не самое благородное занятие.

    Статистика для ставок

    • За семь последних матчей против «Колорадо» на его территории «утки» смогли выиграть всего лишь раз

    • «Колорадо» проиграл четыре матча подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.72, на ничью — 5,12, на гостей — 3.98.

    Прогноз: «Колорадо» приложит максимум усилий, чтобы наконец перестать проигрывать

    Альтернативный прогноз: Соперники в очередной раз порадуют поклонников результативной игрой

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.72

    Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.68

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    «Колорадо» — «Анахайм»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Колорадо» прервёт ужасную серию поражений?
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