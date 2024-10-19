В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Болл Арене» 19 октября. Начало встречи — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч «Колорадо» — «Анахайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Колорадо»

Турнирное положение: Ужасный старт «Колорадо» продолжается, поэтому нисколько не стоит удивляться, что недавний чемпион беспробудно осел на дне Запада.

Последние матчи: За четыре сыгранных матча «Колорадо» пропустил 25 (!!) шайб, и дополнительные комментарии к этому показателю излишни.

Травмированные игроки: Ко всему прочему, «Колорадо» продолжает терять по одному хоккеисту каждую встречу. Теперь вне игры оказался Вуд, получивший повреждение в матче против «Бостона».

Общий тонус клуба: Хочется верить, что именно в матче против «Анахайма» «лавины» прервут безрадостную проигрышную серию.

«Анахайм»

Турнирное положение: По сравнению с «лавинами» состав «Анахайма» выглядит совсем юным и неопытным, однако это не мешает ему занимать место в середине западной конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В трёх сыгранных матчах «Анахайму» удалось добиться двух побед, причем соперники были не из простых.

Травмированные игроки: Вдвойне ценны такие подвиги, когда за «Анахайм» не может играть основной голкипер и его сменщик. Гиббсон и Суханек продолжают лечиться, и когда они смогут попасть на лед достоверно неизвестно.

Общий тонус клуба: С «Колорадо» будет интересная игра, но загадывать её победителя не самое благородное занятие.

Статистика для ставок

За семь последних матчей против «Колорадо» на его территории «утки» смогли выиграть всего лишь раз

«Колорадо» проиграл четыре матча подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.72, на ничью — 5,12, на гостей — 3.98.

Прогноз: «Колорадо» приложит максимум усилий, чтобы наконец перестать проигрывать

Альтернативный прогноз: Соперники в очередной раз порадуют поклонников результативной игрой

Ставка: П1 с коэффициентом 1.72

Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.68