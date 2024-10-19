«Колорадо»
Турнирное положение: Ужасный старт «Колорадо» продолжается, поэтому нисколько не стоит удивляться, что недавний чемпион беспробудно осел на дне Запада.
Последние матчи: За четыре сыгранных матча «Колорадо» пропустил 25 (!!) шайб, и дополнительные комментарии к этому показателю излишни.
Травмированные игроки: Ко всему прочему, «Колорадо» продолжает терять по одному хоккеисту каждую встречу. Теперь вне игры оказался Вуд, получивший повреждение в матче против «Бостона».
Общий тонус клуба: Хочется верить, что именно в матче против «Анахайма» «лавины» прервут безрадостную проигрышную серию.
«Анахайм»
Турнирное положение: По сравнению с «лавинами» состав «Анахайма» выглядит совсем юным и неопытным, однако это не мешает ему занимать место в середине западной конференции.
Последние матчи: В трёх сыгранных матчах «Анахайму» удалось добиться двух побед, причем соперники были не из простых.
Травмированные игроки: Вдвойне ценны такие подвиги, когда за «Анахайм» не может играть основной голкипер и его сменщик. Гиббсон и Суханек продолжают лечиться, и когда они смогут попасть на лед достоверно неизвестно.
Общий тонус клуба: С «Колорадо» будет интересная игра, но загадывать её победителя не самое благородное занятие.
Статистика для ставок
- За семь последних матчей против «Колорадо» на его территории «утки» смогли выиграть всего лишь раз
- «Колорадо» проиграл четыре матча подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.72, на ничью — 5,12, на гостей — 3.98.
Прогноз: «Колорадо» приложит максимум усилий, чтобы наконец перестать проигрывать
- 2.14Вашингтон — Даллас: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.17Трактор — Салават Юлаев: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 2.96Питтсбург — Каролина: прогноз и ставкаПослезавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Соперники в очередной раз порадуют поклонников результативной игрой
Ставка: П1 с коэффициентом 1.72
Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.68