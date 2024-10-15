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    «Колорадо» одержит первую победу в сезоне?

    «Колорадо» — «Нью-Йорк Айлендерс». Ставка (к. 3.21), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 15 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Нью-Йорк Айлендерс»
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    «Колорадо»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Нью-Йорк Айлендерс». Игра пройдет на «Болл Арене» 15 октября. Начало встречи — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч «Колорадо» — «Нью-Йорк Айлендерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Колорадо»

    Турнирное положение: Нынешнее состояние «Колорадо» напоминает раздрай, поэтому неудивительно, что клуб из Денвера располагается на предпоследнем месте на Западе.

    Последние матчи: Пока что Беднар не может ничего сделать с защитой «Колорадо», поскольку она просто ужасна.

    Травмированные игроки: Проблемы с травмированными игроками продолжают преследовать «Колорадо», поскольку одновременно травмированные Друэн, Ландескуг и Лехконен — это серьезный удар по команде.

    Общий тонус клуба: В предстоящем поединке против «островитян» хозяева льда вполне могут устроиться на третье поражение подряд.

    «Нью-Йорк Айлендерс»

    Турнирное положение: Проект Руа в «Нью-Йорк Айлендерс» пока что барахлит, поэтому неудивительно, что клуб всего лишь на 14 строчке на Востоке

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В двух сыгранных матчах, что нападение, что защита «Нью-Йорк Айлендерс» представляют собой максимально несинхронизированный механизм.

    Травмированные игроки: В данный момент времени у «Нью-Йорк Айлендерс» нет травмированных и дисквалифицированных хоккеистов.

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    Общий тонус клуба: С главным провалом старта сезона, коим оказался «Колорадо» гости смогут выиграть лишь в том случае, если Руа вспомнит, как он в свое время играл за «лавин».

    Статистика для ставок

    • «Колорадо» в двух первых матчах сезона пропустил 14 шайб

    • В двух последних очных противостояниях между этими клубами было заброшено 20 шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.01, на ничью — 4.51, на гостей — 3.21.

    Прогноз: «Колорадо» совсем плох на старте сезона, поэтому победа останется за гостями

    Альтернативный прогноз: Ожидается очередной результативный матч

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.21

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.60

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    «Колорадо» — «Нью-Йорк Айлендерс»: прогноз, ставка (3.21), статистика, коэффициенты матча 15.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Колорадо» одержит первую победу в сезоне?
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