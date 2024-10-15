«Колорадо»
Турнирное положение: Нынешнее состояние «Колорадо» напоминает раздрай, поэтому неудивительно, что клуб из Денвера располагается на предпоследнем месте на Западе.
Последние матчи: Пока что Беднар не может ничего сделать с защитой «Колорадо», поскольку она просто ужасна.
Травмированные игроки: Проблемы с травмированными игроками продолжают преследовать «Колорадо», поскольку одновременно травмированные Друэн, Ландескуг и Лехконен — это серьезный удар по команде.
Общий тонус клуба: В предстоящем поединке против «островитян» хозяева льда вполне могут устроиться на третье поражение подряд.
«Нью-Йорк Айлендерс»
Турнирное положение: Проект Руа в «Нью-Йорк Айлендерс» пока что барахлит, поэтому неудивительно, что клуб всего лишь на 14 строчке на Востоке
Последние матчи: В двух сыгранных матчах, что нападение, что защита «Нью-Йорк Айлендерс» представляют собой максимально несинхронизированный механизм.
Травмированные игроки: В данный момент времени у «Нью-Йорк Айлендерс» нет травмированных и дисквалифицированных хоккеистов.
Общий тонус клуба: С главным провалом старта сезона, коим оказался «Колорадо» гости смогут выиграть лишь в том случае, если Руа вспомнит, как он в свое время играл за «лавин».
Статистика для ставок
- «Колорадо» в двух первых матчах сезона пропустил 14 шайб
- В двух последних очных противостояниях между этими клубами было заброшено 20 шайб
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.01, на ничью — 4.51, на гостей — 3.21.
Прогноз: «Колорадо» совсем плох на старте сезона, поэтому победа останется за гостями
- 2.10Динамо Москва — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.20Металлург Мг — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.27Монреаль — Питтсбург: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
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Альтернативный прогноз: Ожидается очередной результативный матч
Ставка: П2 с коэффициентом 3.21
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.60