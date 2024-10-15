В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Нью-Йорк Айлендерс». Игра пройдет на «Болл Арене» 15 октября. Начало встречи — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч «Колорадо» — «Нью-Йорк Айлендерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Колорадо»

Турнирное положение: Нынешнее состояние «Колорадо» напоминает раздрай, поэтому неудивительно, что клуб из Денвера располагается на предпоследнем месте на Западе.

Последние матчи: Пока что Беднар не может ничего сделать с защитой «Колорадо», поскольку она просто ужасна.

Травмированные игроки: Проблемы с травмированными игроками продолжают преследовать «Колорадо», поскольку одновременно травмированные Друэн, Ландескуг и Лехконен — это серьезный удар по команде.

Общий тонус клуба: В предстоящем поединке против «островитян» хозяева льда вполне могут устроиться на третье поражение подряд.

«Нью-Йорк Айлендерс»

Турнирное положение: Проект Руа в «Нью-Йорк Айлендерс» пока что барахлит, поэтому неудивительно, что клуб всего лишь на 14 строчке на Востоке

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В двух сыгранных матчах, что нападение, что защита «Нью-Йорк Айлендерс» представляют собой максимально несинхронизированный механизм.

Травмированные игроки: В данный момент времени у «Нью-Йорк Айлендерс» нет травмированных и дисквалифицированных хоккеистов.

Общий тонус клуба: С главным провалом старта сезона, коим оказался «Колорадо» гости смогут выиграть лишь в том случае, если Руа вспомнит, как он в свое время играл за «лавин».

Статистика для ставок

«Колорадо» в двух первых матчах сезона пропустил 14 шайб

В двух последних очных противостояниях между этими клубами было заброшено 20 шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.01, на ничью — 4.51, на гостей — 3.21.

Прогноз: «Колорадо» совсем плох на старте сезона, поэтому победа останется за гостями

Альтернативный прогноз: Ожидается очередной результативный матч

Ставка: П2 с коэффициентом 3.21

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.60