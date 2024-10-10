В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 10 октября. Начало встречи — в 05:00 мск Ставка и прогноз на матч «Вегас» — «Колорадо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вегас»

Турнирное положение: Если анализировать прошлый сезон «Вегаса», то он получился довольно противоречивым, и не факт, что в этом году у «рыцарей» дела будут идти лучше.

Последние матчи: Нет сомнений, что состав «Вегаса» считается одним из самых сбалансированных в лиге, но подготовительные матчи получились совсем какими-то невыразительными.

Травмированные игроки: Пока что у «Вегаса» продолжает находиться на больничном шведский голкипер Робин Ленер из-за травмы бедра.

Общий тонус клуба: Матч против «Колорадо» вполне может получиться зажигательным, если обе команды примут решение играть без обороны.

«Колорадо»

Турнирное положение: Перспективы «Колорадо» видятся весьма туманными, поскольку на клуб свалилось много неприятностей за прошлый год, и вряд ли эта команда сможет претендовать на лидерство в конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Хорошего о игре клуба в предсезонных матчах нечего, ибо «Колорадо» проиграл практически все, что можно.

Травмированные игроки: Тренерский штаб «Колорадо» будет продолжать ломать голову, поскольку клубу с самого старта сезона не смогут помочь Ландеског, Лехконен и Ничушкин.

Общий тонус клуба: На территории «Вегаса» можно будет побороться за победу, поскольку клуб из Невады также не в лучшем расположении духа.

Статистика для ставок

«Колорадо» за шесть предсезонных матчей победил всего лишь раз, и повержен был как раз «Вегас»

«Вегас» проиграл два последних подготовительных матча, пропустив в них девять шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.53, на ничью — 4.48, на гостей — 2.52.

Прогноз: «Вегас» порадует болельщиков в домашней игре

Альтернативный прогноз: Пиршество атакующего хоккея возьмет верх в этом матче

Ставка: П1 с коэффициентом 2.53

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.78