Вегас
Колорадо
«Вегас»
Турнирное положение: Если анализировать прошлый сезон «Вегаса», то он получился довольно противоречивым, и не факт, что в этом году у «рыцарей» дела будут идти лучше.
Последние матчи: Нет сомнений, что состав «Вегаса» считается одним из самых сбалансированных в лиге, но подготовительные матчи получились совсем какими-то невыразительными.
Вегас — Колорадо: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Пока что у «Вегаса» продолжает находиться на больничном шведский голкипер Робин Ленер из-за травмы бедра.
Общий тонус клуба: Матч против «Колорадо» вполне может получиться зажигательным, если обе команды примут решение играть без обороны.
«Колорадо»
Турнирное положение: Перспективы «Колорадо» видятся весьма туманными, поскольку на клуб свалилось много неприятностей за прошлый год, и вряд ли эта команда сможет претендовать на лидерство в конференции.
Последние матчи: Хорошего о игре клуба в предсезонных матчах нечего, ибо «Колорадо» проиграл практически все, что можно.
Травмированные игроки: Тренерский штаб «Колорадо» будет продолжать ломать голову, поскольку клубу с самого старта сезона не смогут помочь Ландеског, Лехконен и Ничушкин.
Общий тонус клуба: На территории «Вегаса» можно будет побороться за победу, поскольку клуб из Невады также не в лучшем расположении духа.
Статистика для ставок
- «Колорадо» за шесть предсезонных матчей победил всего лишь раз, и повержен был как раз «Вегас»
- «Вегас» проиграл два последних подготовительных матча, пропустив в них девять шайб
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.53, на ничью — 4.48, на гостей — 2.52.
Прогноз: «Вегас» порадует болельщиков в домашней игре
- 1.93Локомотив — Куньлунь: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.87Трактор — Адмирал: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.06Эдмонтон — Виннипег: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Пиршество атакующего хоккея возьмет верх в этом матче
Ставка: П1 с коэффициентом 2.53
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.78