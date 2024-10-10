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    «Вегас» сможет одолеть сильного соперника?

    «Вегас» — «Колорадо». Ставка (к. 2.53), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 10 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Колорадо»
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    «Вегас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 10 октября. Начало встречи — в 05:00 мск Ставка и прогноз на матч «Вегас» — «Колорадо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 10 Октября 2024 года

    Вегас

  • НХЛ. Предсезонка
    •  Вегас 05:00 Колорадо

    Колорадо

  • НХЛ. Предсезонка
    •

    «Вегас»

    Турнирное положение: Если анализировать прошлый сезон «Вегаса», то он получился довольно противоречивым, и не факт, что в этом году у «рыцарей» дела будут идти лучше.

    Последние матчи: Нет сомнений, что состав «Вегаса» считается одним из самых сбалансированных в лиге, но подготовительные матчи получились совсем какими-то невыразительными.

    Вегас — Колорадо: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Пока что у «Вегаса» продолжает находиться на больничном шведский голкипер Робин Ленер из-за травмы бедра.

    Общий тонус клуба: Матч против «Колорадо» вполне может получиться зажигательным, если обе команды примут решение играть без обороны.

    «Колорадо»

    Турнирное положение: Перспективы «Колорадо» видятся весьма туманными, поскольку на клуб свалилось много неприятностей за прошлый год, и вряд ли эта команда сможет претендовать на лидерство в конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Хорошего о игре клуба в предсезонных матчах нечего, ибо «Колорадо» проиграл практически все, что можно.

    Травмированные игроки: Тренерский штаб «Колорадо» будет продолжать ломать голову, поскольку клубу с самого старта сезона не смогут помочь Ландеског, Лехконен и Ничушкин.

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    Общий тонус клуба: На территории «Вегаса» можно будет побороться за победу, поскольку клуб из Невады также не в лучшем расположении духа.

    Статистика для ставок

    • «Колорадо» за шесть предсезонных матчей победил всего лишь раз, и повержен был как раз «Вегас»

    • «Вегас» проиграл два последних подготовительных матча, пропустив в них девять шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.53, на ничью — 4.48, на гостей — 2.52.

    Прогноз: «Вегас» порадует болельщиков в домашней игре

    Альтернативный прогноз: Пиршество атакующего хоккея возьмет верх в этом матче

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.53

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.78

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    «Вегас» — «Колорадо»: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты матча 10.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Вегас» сможет одолеть сильного соперника?
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