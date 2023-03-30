В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Болл Арене» 30 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

«Колорадо» вновь съехал на пятую строчку в Западной конференции. В 73 матчах он поднял 94 очка. При этом дистанция между третьей «Миннесотой» — всего 1 балл. Конкуренты из Сент-Пола провели на игру больше.

В марте «Колорадо» ворвался в топы лиги со своей беспроигрышной серией. В нее были вбиты шесть подряд матчей. Мощная стата «Эвеланш» была обрезана 23 марта. На родной «Болл Арене» они неожиданно отлетели от «Питтсбурга» (2:5).

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После крупного поражения в матче с тухлыми «Пингвинз» команда Джареда Беднара начала собирать новый плюсовой пазл. В данный момент в него вошли три компонента. Поочередно денверцы разобрали западных андердогов.

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Дважды кряду «Колорадо» закусился с «Аризоной». Дома выиграть удалось в основное время (3:1), а в Темпе +2 пришлось выгрызать по буллитам (4:3 Б). Последнюю программу «Эвс» откатали в Калифорнии, где обезглавили «Анахайм» (5:1).

«Миннесота»

«Миннесота» провела 74 матча, в которых присвоила 95 очков. В Западной конференции она идет третьей и по дополнительным показателям опережает четвертый «Эдмонтон». На 1 балл «Уайлд» отстают от второго «Лос-Анджелеса».

В данный момент «Миннесота» мчит по дистанции почти без сбоев. В пяти последних матчах она добилась четырех побед, причем трижды команда разбиралась с топ-соперниками двух конференций.

Одну из таких побед «Уайлд» отвоевали на домашней территории у «Вашингтона» (5:3), выключить который удалось только благодаря хет-трику Мэттью Болди. Догналась команда Дина Эвансона мотивированным «Нью-Джерси» на льду в Ньюарке (2:1 ОТ).

Единственную в этот период срезку «Миннесота» допустила в выездной игре с «Филадельфией» (4:5 Б), после которой прикончила еще двух соперников — «Чикаго» (3:1) и «Сиэтл» (5:1).

Коэффициенты

Победу «Колорадо» букмекеры оценивают в 2.11, ничью — в 4.20, а победу «Миннесоты» — в 2.95.

Прогноз

Важность текущей встречи для «Колорадо» переоценить невозможно. Команда рубится за максимально выгодные позиции на Западе и отстает от будущего соперника всего на 1 балл.

Победа в игре с «Миннесотой» позволит «Эвс» запрыгнуть в топ-3 . За это команда Беднара будет разрывать соперника. Учитывая, что к предстоящему матчу она подходит в своем прайме, шансы «Уайлд» сводятся к минимуму.

Ставка

На «Болл Арене» игрой рулить будут хозяева. Наши прогноз и ставка — «Колорадо» победит за 2.11.

В двух последних матчах «Эвеланш» вмазали в ворота соперников 9 голов в сумме. Приятная для них традиция последних туров продолжится. Наш альтернативный прогноз — «Колорадо» победит + ТБ 3.5 за 2.20.

Ожидая крутой перфоманс страйкеров из Денвера, дополнительно можно рассмотреть вариант — «Колорадо» не проиграет ни одного периода за 2.70.