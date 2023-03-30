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    На своей территории «Колорадо» срубит прямого конкурента

    «Колорадо» — «Миннесота». Прогноз и ставка (к. 2.11) на хоккейный матч НХЛ 30 марта 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Колорадо Эвеланш Прогнозы на Миннесоту Уайлд
    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Миннесота»
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    Девон Тэйвз
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Болл Арене» 30 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 30 Марта 2023 года

    «Колорадо»

    «Колорадо» вновь съехал на пятую строчку в Западной конференции. В 73 матчах он поднял 94 очка. При этом дистанция между третьей «Миннесотой» — всего 1 балл. Конкуренты из Сент-Пола провели на игру больше.

    В марте «Колорадо» ворвался в топы лиги со своей беспроигрышной серией. В нее были вбиты шесть подряд матчей. Мощная стата «Эвеланш» была обрезана 23 марта. На родной «Болл Арене» они неожиданно отлетели от «Питтсбурга» (2:5).

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    После крупного поражения в матче с тухлыми «Пингвинз» команда Джареда Беднара начала собирать новый плюсовой пазл. В данный момент в него вошли три компонента. Поочередно денверцы разобрали западных андердогов.

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    Дважды кряду «Колорадо» закусился с «Аризоной». Дома выиграть удалось в основное время (3:1), а в Темпе +2 пришлось выгрызать по буллитам (4:3 Б). Последнюю программу «Эвс» откатали в Калифорнии, где обезглавили «Анахайм» (5:1).

    «Миннесота»

    «Миннесота» провела 74 матча, в которых присвоила 95 очков. В Западной конференции она идет третьей и по дополнительным показателям опережает четвертый «Эдмонтон». На 1 балл «Уайлд» отстают от второго «Лос-Анджелеса».

    В данный момент «Миннесота» мчит по дистанции почти без сбоев. В пяти последних матчах она добилась четырех побед, причем трижды команда разбиралась с топ-соперниками двух конференций.

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    • Одну из таких побед «Уайлд» отвоевали на домашней территории у «Вашингтона» (5:3), выключить который удалось только благодаря хет-трику Мэттью Болди. Догналась команда Дина Эвансона мотивированным «Нью-Джерси» на льду в Ньюарке (2:1 ОТ).

    Единственную в этот период срезку «Миннесота» допустила в выездной игре с «Филадельфией» (4:5 Б), после которой прикончила еще двух соперников — «Чикаго» (3:1) и «Сиэтл» (5:1).

    Коэффициенты

    Победу «Колорадо» букмекеры оценивают в 2.11, ничью — в 4.20, а победу «Миннесоты» — в 2.95.

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    Прогноз

    Важность текущей встречи для «Колорадо» переоценить невозможно. Команда рубится за максимально выгодные позиции на Западе и отстает от будущего соперника всего на 1 балл.

    Победа в игре с «Миннесотой» позволит «Эвс» запрыгнуть в топ-3. За это команда Беднара будет разрывать соперника. Учитывая, что к предстоящему матчу она подходит в своем прайме, шансы «Уайлд» сводятся к минимуму.

    Ставка

    На «Болл Арене» игрой рулить будут хозяева. Наши прогноз и ставка — «Колорадо» победит за 2.11.

    В двух последних матчах «Эвеланш» вмазали в ворота соперников 9 голов в сумме. Приятная для них традиция последних туров продолжится. Наш альтернативный прогноз — «Колорадо» победит + ТБ 3.5 за 2.20.

    Ожидая крутой перфоманс страйкеров из Денвера, дополнительно можно рассмотреть вариант — «Колорадо» не проиграет ни одного периода за 2.70.

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    «Колорадо» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 30.03.2023. Прогнозы на хоккей. На своей территории «Колорадо» срубит прямого конкурента
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