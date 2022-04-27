В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет на «Болл Арене» 27 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Колорадо» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

Денверская команда провела в чемпионате 79 матчей, в которых подняла 116 очков. В турнирных таблицах Западной конференции и Центрального дивизиона она с отрывом лидирует.

Совсем недавно «Колорадо» организовал серьезную беспроигрышную серию, дошедшую до девяти матчей. Закончить ее «лавинам» повезло дома, где они вынесли «Лос-Анджелес» (9:3), «Нью-Джерси» (3:1) и «Каролину» (7:4).

Однако после встречи с «ураганами» команда Джареда Беднара решила расслабиться, что стало причиной четырех подряд поражений. Первым клубом, сумевшим воспользоваться моментом, был «Вашингтон» (2:3).

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Позже и «Сиэтл» извлек выгоду из отсутствия мотивации «Колорадо» (2:3). Два последних матча «Эвеланш» провели в Канаде, где крупно проиграли «Эдмонтону» (3:6) и «Виннипегу» (1:4).

«Сент-Луис»

Хоккеисты из Миссури скатали в регулярке 80 поединков, в которых выбили себе 109 баллов. В турнирной таблице Центрального дивизиона «музыканты» идут вторыми и отстают от «Миннесоты» по дополнительным показателям.

В недавнем прошлом «Сент-Луис», как и «Колорадо», стрельнул 9-матчевой беспроигрышной серией, которая прервалась в «Энтерпрайз-центре» стараниями «Бостона» (2:3 ОТ).

Но после неудачного результата в матче с «Брюинз» команда Крейга Беруби вновь пытается безошибочно закончить сезон. Очередной беспроигрышный стрик «Блюз» уже дошел до трех матчей.

Первую победу в новой серии «Сент-Луис» выбил в Калифорнии, где прихлопнул «Сан-Хосе» (3:1). Далее в Финиксе «музыканты» переиграли «Аризону» (5:4 ОТ), а еще в одном поединке в Золотом штате команда Беруби разгромила «Анахайм» (6:3).

Коэффициенты

В этом матче победа «Колорадо» видится букмекерами за 1.98, ничья оценивается в 4.74, а победа «Сент-Луиса» — в 3.11.

Прогноз

Полное отсутствие турнирной мотивации сказывается на последних результатах «Колорадо», который просто докатывают сезон . В то же время «Сент-Луис» продолжает показывать топовую атаку и выносить соперников. Следовательно, на выезде у «Блюз» будут неплохие шансы на то, чтобы хлопнуть лидера Запада.

Ставка

В ходе непростого выезда в Денвер команда Беруби поборется за набранные очки и с удовольствием добьет безвыигрышную серию «Эвеланш» до пятерки. Наши прогноз и ставка — «Сент-Луис» победит за 2.37.