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    Под конец регулярки «Колорадо» успеет выбить крупную победу?

    «Виннипег» — «Колорадо». Прогноз и ставка (к. 2.07) на хоккейный матч НХЛ 25 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Виннипег Джетс Прогнозы на Колорадо Эвеланш
    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Колорадо»
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    Самюэль Жирар
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 25 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Виннипег» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 25 Апреля 2022 года

    «Виннипег»

    Канадский коллектив из Манитобы провел в чемпионате 78 матчей, в которых выбил себе всего 81 очко. В турнирной таблице Центрального дивизиона он застрял на шестой строчке.

    Апрельский отрезок регулярки «Виннипег» встретил четырьмя поражениями. Прервать серию «бомбардировщикам» удалось только 11 числа — в выездной игре с «Оттавой» (4:3).

    Коэффициенты матча Виннипег — Колорадо

  • 1
  • 3.60
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 1.75
  • Ставка
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    Следом подопечные Дэйва Лоури взяли верх над еще одним андердогом чемпионата — над «Монреалем» (4:2). Но после двух побед «Джетс» снова посыпались и четырежды кряду остались без очков.

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    Соперниками «Виннипега» в этой серии были только топ-команды. С 16 по 22 апреля хоккеисты Дэйва Лоури уступили «Флориде» (1:6), «Тампе-Бэй» (4:7), «Рейнджерс» (0:3) и «Каролине» (2:4).

    «Колорадо»

    Денверские парни скатали в регулярке 78 поединков и подняли в них 116 баллов. В таблицах Западной конференции и Центрального дивизиона «лавины» закрепили за собой первое место.

    «Колорадо» в недавнем прошлом козырнул крутой серией без поражений, которая дошла до девяти матчей. Три финальные встречи данного стрика прошли на «Болл Арене».

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    • Сперва на своем льду «Эвеланш» не постеснялись размазать «Лос-Анджелес» (9:3). Следом коллектив Джареда Беднара одержал верх над «Нью-Джерси» (3:1) и разгромил «Каролину» (7:4).

    После встречи с «Харрикейнз» на «Колорадо» посыпалась серия поражений, стартовавшая с зарубы с «Вашингтоном» (2:3). В двух последних матчах «Эвс» слились «Сиэтлу» (2:3) и «Эдмонтону» (3:6).

    Коэффициенты

    В этом матче победа «Виннипега» оценивается букмекерами в 3.66, на ничью можно поставить за 4.94, а на победу «Колорадо» — за 1.78.

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    Прогноз

    Да, «Колорадо» уже давно решил все вопросы, связанные с регуляркой и теперь спокойно может доигрывать сезон. Однако три подряд поражения ударили по самолюбию «Эвеланш», которые теперь будут выбивать злость в матче «Виннипегом», отдавшим четыре предыдущих встречи с форой в 2+ шайбы.

    Ставка

    Есть вероятность, что коуч Беднар попросит своих ребят устроить с «Джетс» жаркую зарубу, в которой «Эвс» напихают полную сетку. Наши прогноз и ставка — «Колорадо» победит с форой — 1.5 за 2.07.

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    «Виннипег» — «Колорадо»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 25.04.2022. Прогнозы на хоккей. Под конец регулярки «Колорадо» успеет выбить крупную победу?
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