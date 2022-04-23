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    «Эдмонтон» скатает «низовой» матч с «Колорадо»?

    «Эдмонтон» — «Колорадо». Прогноз и ставка (к. 2.29) на хоккейный матч НХЛ 23 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз Прогнозы на Колорадо Эвеланш
    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Колорадо»
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    «Эдмонтон» против «Далласа»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 23 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Эдмонтон» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 23 Апреля 2022 года

    «Эдмонтон»

    Канадские парни из Альберты приняли участие в 77 играх чемпионата, в которых взяли 96 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «нефтяники» вторые. Третий «Лос-Анджелес» они обходят на 4 балла.

    В недавнем прошлом «Эдмонтон» провел мощную беспроигрышную серию, во время которой успел выбить шесть побед подряд. Казнил стрик «Ойлерз» именно «Колорадо» 10 апреля (1:2 Б).

    Коэффициенты матча Эдмонтон — Колорадо

  • 1
  • 2.65
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 2.18
  • Ставка
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    После проигранных буллитов в зарубе с «Эвеланш» команда Джея Вудкрофта с плохим настроением сгоняла в Сент-Пол, где беспощадно отхватила полную сетку от «Миннесоты» (1:5).

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    Зато в трех следующих матчах «Эдмонтон» снова был хорош. В трех играх он размазал соперников, забросив суммарно 13 голов. Грохнули «нефтяники» «Нэшвилл» (4:0), «Вегас» (4:0) и «Даллас» (5:2).

    «Колорадо»

    Денверская команда выхватила 116 очков в 77 играх чемпионата. Эту регулярку «лавины» закончат на первом месте и в Западной конференции, и в Центральном дивизионе.

    С 30 марта по 17 апреля «Колорадо» скатал мощнейшую серию из девяти матчей без поражений. При этом три последних встречи данного стрика «Эвс» посчастливилось провести дома.

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    • В одном из трех поединков на «Болл Арене» команда Джареда Беднара грохнула «Лос-Анджелес» (9:3). Следом «Эвеланш» вынесли «Нью-Джерси» (3:1) и «Каролину» (7:4).

    Прервалась победная серия «Колорадо» также в Денвере, где он не справился с «Вашингтоном» (2:3). А в гостевой встрече 21 апреля команда Бендера проиграла «Сиэтлу» (2:3).

    Коэффициенты

    Поставить на победу «Эдмонтона» в этой встрече букмекеры предлагают за 2.66, на ничью они дают возможность загрузить за 4.74, а на победу «Колорадо» — за 2.23.

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    Прогноз

    В конце сезона «Ойлерз» показывают топ-результаты и потихоньку приближаются к закономерному плей-офф. В последних трех встречах «нефтяники» победили, забросив по 4+ шайбы.

    Конечно, с «Колорадо» будет труднее. Помимо драйвовой атаки, парням Вудкрофта придется подумать о защите. Но немотивированные ребята Беднара не станут лишний раз взвинчивать темп поединка, поэтому тотал «меньше» в этой игре смотрится логичным выбором.

    Ставка

    У гостей нет резона напрягать жилы, ну а «Ойлерз» могут зацепить скромную победу. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 за 2.29.

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    «Эдмонтон» — «Колорадо»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Эдмонтон» скатает «низовой» матч с «Колорадо»?
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