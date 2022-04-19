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    Ожидать ли от «Колорадо» и «Вашингтона» «верха»?

    «Колорадо» — «Вашингтон». Прогноз и ставка (к. 2.11) на хоккейный матч НХЛ 19 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Колорадо Эвеланш Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Вашингтон»
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    Нико Штурм
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Болл Арене» 19 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Колорадо» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 19 Апреля 2022 года

    «Колорадо»

    Денверские хоккеисты выбили себе 116 очков в 75 матчах регулярного сезона. В турнирной таблице Центрального дивизиона «лавины» засели на первой строчке. С самого верха они уже точно попадают в плей-офф.

    В последней мартовской игре «Колорадо» в Канаде прихлопнул «Калгари» (2:1). С этого момента началась победная серия «Эвс», дошедшая до девяти поединков.

    Коэффициенты матча Колорадо — Вашингтон

  • 1
  • 1.90
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 3.20
  • Ставка
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    После замеса с «Калгари» парни Джареда Беднара прихлопнули «Сан-Хосе» (4:2), а затем дважды кряду оставили с плохим настроением хоккеистов «Питтсбурга» (3:2, 6:4).

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    Далее в паре гостевых матчей «Колорадо» припечатал «Виннипег» (5:4 ОТ) и «Эдмонтон» (2:1 Б). А в трех играх на «Болл Арене» «Эвеланш» оформил победы над «Лос-Анджелесом» (9:3), «Нью-Джерси» (3:1) и «Каролиной» (7:4).

    «Вашингтон»

    Вашингтонские парни успели провести 75 поединков и затащить в них 94 очка. В турнирной таблице Столичного дивизиона «Кэпс» замыкают топ-4, опережая пятых «Айлендерс» на 15 баллов.

    В период с 7 по 13 апреля «Вашингтон» был непобедим в течение четырех матчей. В каждой встрече успешной серии «Кэпиталз» удалось напихать соперникам по 4+ шайбы.

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    • Стартовала череда топ-матчей «Вашингтона» с домашней победы над «Тампой-Бэй» (4:3). Далее в гостях парни Питера Лавиолетта грохнули «Питтсбург» (6:3), а на своем льду — размазали «Бостон» (4:2) и «Филадельфию» (9:2).

    Следующую игру «Вашингтон» провел на «Скотиабанк Арене», где был разгромлен «Торонто» (3:7). А еще в одной встрече на территории Канады парни Лавиолетта припечатали «Монреаль» (8:4).

    Коэффициенты

    Затащить победу «Колорадо» в этой игре букмекеры предлагают за 1.95, в 4.78 оценивается ничья. Победу «Вашингтона» можно взять с кэфом 3.15.

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    Прогноз

    В последнем матче «Колорадо» грохнул «Каролину» и обеспечил себе выход в плей-офф Кубка Стэнли с первого места. Теперь у «Эвеланш» нет никакого резона продолжать выносить соперников в регулярном сезоне.

    Ставка

    Даже несмотря на силу «Кэпиталз», дома парни Беднара скатают осторожный матч и не позволят Овечкину и компании настрелять полную рамку. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 за 2.11.

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    «Колорадо» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 19.04.2022. Прогнозы на хоккей. Ожидать ли от «Колорадо» и «Вашингтона» «верха»?
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