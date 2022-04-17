«Колорадо»
Денверским хоккеистам удалось выхватить 114 очков в 74 встречах регулярного первенства. С такими показателями команда закрепила за собой лидерство на Западе и в Центральном дивизионе.
В последней мартовской игре «Колорадо» в Канаде вырвал победу у «Калгари» (2:1). С того момента «альпинисты» выносят всех, с кем пересекаются в чемпионате. Эта серия живет уже 8 поединков.
После зарубы с «Флеймз» команда Джареда Беднара дома грохнула «Сан-Хосе» (4:2), а затем дважды кряду пересеклась с «Питтсбургом» и оставила его без набранных очков (3:2. 6:4).
Еще в паре матчей на чужой льду «Колорадо» успел прихлопнуть «Виннипег» (5:4 ОТ) и «Эдмонтон» (2:1 Б). Вернувшись в Денвер, «Эвеланш» переиграли «Лос-Анджелес» (9:3) и «Нью-Джерси» (3:1).
«Каролина»
В 75 играх регулярного чемпионата парни из Роли затащили 104 балла. В таблице Столичного дивизиона «Кейнс» занимают первое место, опережая вторых «Рейнджерс» на 2 очка.
Последний раз на выезде «Каролина» оставалась с нулем 6 апреля. Тогда она неожиданно уступила «Баффало» (2:4). Зато в следующем матче с «Сейбрз» «ураганы» взяли реванш (5:3).
Забыв о противостоянии с «Баффало», команда Рода Бриндамора скатала две игры на «PNC-арене». Сперва «Харрикейнз» слились «Айлендерс» (1:2), а зачем — размазали «Анахайм» (5:2).
Еще одну встречу в гостях «Каролина» провела 13 апреля против «Рейнджерс» и оформила в ней победу (4:2). А домашний замес с «Детройтом» закончился для парней Бриндамора унылым поражением (0:3).
Коэффициенты
В этой игре победа «Колорадо» оценивается в 2.15, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Каролины» — 2.75.
Прогноз
«Колорадо» чаще предпочитает играть иначе — более спокойно, ну а у «Каролины» и без того имеются проблемы в атаке, которые не позволят ей напихать в ворота «Эвеланш» пачку голов.
Ставка
От соперников, любящих «низовые» матчи, ждем такого же результата в личном пересечении. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.23.