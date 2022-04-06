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    В домашнем матче «Питтсбурга» не будет тотала «больше»?

    «Питтсбург» — «Колорадо». Прогноз и ставка (к. 2.33) на хоккейный матч НХЛ 6 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Колорадо»
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    Евгений Малкин
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «PPG Paints Арене» 6 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Питтсбург»

    Команде из Пенсильвании удалось захватить 92 очка в 70 играх регулярного первенства. В турнирной таблице Столичного дивизиона она занимает третье место, опережая четвертый «Вашингтон» на 8 баллов.

    В четверг, 24 марта, «Питтсбург» в «КиБанк Центре» слился «Баффало» (3:4 Б), из-за чего прервалась его беспроигрышная серия, прожившая три поединка.

    После смазанных буллитов в Буффало команда Майка Салливана крупно влетела «Рейнджерс» (1:5), а после уничтожения «Детройта» (11:2) было еще одно поражение во встрече с «синерубашечниками» (2:3).

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    На игру 1 апреля «Питтсбург» сгонял в Сент-Пол, где одержал победу над «Миннесотой» (4:3 ОТ). В последнем матче «Пингвинз» в Денвере уступили «Колорадо» (2:3).

    «Колорадо»

    Денверскому клубу потребовалось 69 поединков, чтобы затащить 104 очка. С такими крутыми показателями он находится на первом месте и на Западе, и в Центральном дивизионе.

    Как и для «Питтсбурга», для «Колорадо» вечер 24 марта также оказался неудачным. На своем льду «Эвс» уступили «Ванкуверу» (1:3) и потопили собственную беспроигрышную серию.

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    • После поединка с «Кэнакс» команда Джареда Беднара успела дома грохнуть «Филадельфию» (6:3), а выезд «альпинистов» в Сент-Пол 28 марта закончился поражением от «Миннесоты» (2:3 ОТ).

    С 30 числа прошлого месяца «Колорадо» начал строить новую серию побед. Произошло это в Канаде, в зарубе с «Калгари» (2:1). В последних матчах «Эвс» переиграли «Сан-Хосе» (4:2) и «Питтсбург» (3:2).

    Коэффициенты

    Победа «Питтсбурга» в предстоящем матче оценивается букмекерами в 2.45, на «Колорадо» можно поставить с кэфом 2.49, вероятность ничейного исхода — 4.42.

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    Прогноз

    Коллектив Салливана может выносить соперников послабее, однако «Колорадо» — не та команда, которая позволит, чтобы в ее ворота залетела огромная пачка голов. В предыдущем матче «Эвс» удалось приструнить «пингвинов», в ответке ситуация не изменится.

    Ставка

    «Колорадо» постарается сделать так, чтобы публика в Пенсильвании осталась без яркой игры своих любимцев, но при этом она сама кинет в сетку «Питтсбурга» 2-3 шайбы. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.33.

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    «Питтсбург» — «Колорадо»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 06.04.2022. Прогнозы на хоккей. В домашнем матче «Питтсбурга» не будет тотала «больше»?
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