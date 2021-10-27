В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Болл Арене» 27 октября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Колорадо» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

Денверский клуб поучаствовал в пяти играх и заработал в них 4 очка. В турнирной таблице Западной конференции он сейчас располагается на десятой позиции.

В дебютном матче сезона «Колорадо» встретился с «Чикаго» на «Болл Арене». Поединок с соперниками из Иллинойса не доставил «Эвс» особых проблем (4:2).

После встречи с «Блэкхокс» команда из Денвера трижды кряду допустила осечки. Сперва на «Болл Арене» подопечные Джареда Бендара влетели «Сент-Луису» (3:5).

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Затем в гостях «Колорадо» оказался слабее «Вашингтона» (3:6) и «Флориды» (1:4). А в своем последнем матче парни Беднара оформили победу над «Тампой» (4:3 Б).

«Вегас»

Представители Невады также сыграли в пяти матчах, вот только заработать им удалось всего 1 балл. В рейтинге Западной Конференции команда 14-я.

Единственную победу в новом сезоне «Вегас» одержал в первой же игре. Это было домашнее противостояние с «Сиэтлом», в котором «Голден Найтс» устроили голевую перестрелку (4:3).

В четырех следующих матчах подопечные Питера Дебура остались без набранных очков. Сперва в Калифорнии «отбросы» пережили неудачу в противостоянии с «Лос-Анджелесом» (2:6).

После провала в «Стейплс Центре» «Вегас» трижды кряду слился на «Т-Мобайл Арене». В ходе своей печальной серии команда уступила «Сент-Луису» (1:3), «Эдмонтону» (3:5) и «Айлендерс» (0:2).

Прогноз и ставка

Победа «Колорадо» оценивается в 2.13, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Вегаса» — 2.93.

В этом сезоне «Вегас» забуксовал прямо на старте своего пути. В четырех матчах из пяти «Голден Найтс» проиграли. В трех поединках они не забивали больше пары голов .

«Колорадо», который пока также далек от праймовой формы, дома будет играть только на победу, при этом в защите он постарается действовать максимально эффективно. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вегаса» меньше 2.5 за 2.05.