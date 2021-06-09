В пятом матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Колорадо» будет принимать «Вегас». Матч пройдет на «Болл Арене» 9 июня. Начало встречи — в 04:00 мск. «Колорадо» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

В регулярном чемпионате команда из Денвера набрала 82 балла и оказалась первой в турнирной таблице Западного дивизиона. А в плей-офф Кубка Стэнли «Эвс» попали на «Сент-Луис».

Ни в одном из матчей против «музыкантов» «Колорадо» не испытал никаких проблем. В каждом поединке «Эвеланш» победили с форой в 3+ гола.

Сперва подопечные Джареда Беднара прибили «Сент-Луис» на «Болл Арене» (4:1; 6:3). Финальную точку в противостоянии «Эвеланш» поставили в «Энтерпрайз-центре» (5:1; 5:2).

Все прогнозы на НХЛ

В четвертьфинале «Колорадо» играет с переменчивым успехом. На своем льду «Эвс» дважды взяли верх над «Вегасом» (7:1; 3:2 ОТ). А вот в Парадайсе денверский клуб слился (2:3; 1:5).

«Вегас»

Хоккейный клуб из Невады также заработал в ходе «регулярки» 82 балла. Однако из-за дополнительных данных он оказался вторым в Западном дивизионе.

В отличие от «Колорадо», «Вегас» провел затяжную серию с «Миннесотой» в 1/8 финала Кубка Стэнли. Первый матч «Голден Найтс» сдали «дикарям» (0:1 ОТ).

Три других встречи команда Питера Дебура выиграла (3:1; 5:2; 4:0), а еще два поединка она снова провалила (2:4; 0:3). В решающем матче «отбросы» раздавили «Миннесоту» (6:2).

После мощной серии с «дикарями» «Вегас» уступил в двух четвертьфинальных матчах (1:7; 2:3 ОТ). А в домашних поединках с «Колорадо» «клинки» были сильнее (3:2; 5:1).

Прогноз и ставка

Победа «Колорадо» оценивается в 2.06, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Вегаса» — 3.13.

Пока в противостоянии сильнейших в текущем сезоне клубов НХЛ выигрывают хозяева . «Колорадо», ведя в серии 2:0, дважды слился «Вегасу» в гостях. Поэтому дома «Эвеланш» придется начинать все с нуля.

На «Болл Арене» денверский коллектив будет пытаться снова выйти вперед. Наши прогноз и ставка — победа «Колорадо» с форой -1 за 2.18.