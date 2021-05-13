В матче регулярного сезона НХЛ «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдет на «Болл Арене» 13 мая. Начало встречи — в 04:00 мск. «Колорадо» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

В 54 поединках регулярного первенства команда из Денвера заработала 78 очков. В турнирной таблице Западного дивизиона она находится на втором месте.

В мае «Колорадо» успел выйти на лед семь раз. В шести встречах «Эвеланш» победили. Сперва они на «Болл Арене» дважды разобрались с «Сан-Хосе» (3:0; 4:3).

Затем ребята из Денвера обыграли «Шаркс» и в «САП Центре» (5:4 ОТ). А в четвертом матче с «изумрудными» подопечные Джареда Беднара потерпели неудачу (2:3).

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Позже «Колорадо» отправился в «Стейплс Центр», где его ждал «Лос-Анджелес». Оба матча «Эвеланш» затащили (3:2; 3:2). В последней игре коллектив Беднара разобрался с «Вегасом» (2:1).

«Лос-Анджелес»

Калифорнийская команда также провела в «регулярке» 54 встречи. За все это время она заработала 49 очков и оказалась шестой в турнирной таблице Западного дивизиона.

В конце апреля и начале мая «Лос-Анджелес» четырежды зарубился с «Анахаймом». В «Стейплс Центре» «Кингз» добыли разгромную победу (4:1) и проиграли с минимальной разницей (2:3).

В «Хонда Центре» все вышло наоборот. Подопечные Тодда Маклеллана одержали скромную победу (2:1) и крупно влетели «утятам» (2:6). В паре следующих поединков «монархи» обыграли «Аризону» (3:2; 4:2).

Вернувшись домой, «Лос-Анджелес» дважды встретился с «Колорадо». В этих играх хозяева уступили с одинаковым счетом — 2:3. В недавнем матче «Кингз» слились «Сент-Луису» (1:2 ОТ).

Прогноз

Победа «Колорадо» оценивается в 1.51, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.45, а на победу «Лос-Анджелеса» — 5.50.

Денверский клуб победил «Лос-Анджелес» в последних четырех встречах. Но в двух предыдущих очных поединках «Кингз» забрасывали в ворота «Эвс» парочку голов.

«Колорадо» сейчас особой мотивации не имеет, разве что, он попробует выйти на первое место на «Западе». Однако гости из Калифорнии также хотели бы завершить сезон на позитивной ноте. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Лос-Анджелеса» больше 1.5 за 1.65.