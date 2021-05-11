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    Сколько голов забьют лидеры Западного дивизиона?

    «Вегас» — «Колорадо». Прогноз и ставка (к. 1.76) на хоккейный матч НХЛ 11 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Колорадо»
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    «Вегас»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Вегас» будет принимать «Колорадо». Матч пройдет на «Т-Мобайл Арене» 11 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. «Вегас» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вегас»

    В 54 матчах регулярного сезона команда из Невады смогла набрать 80 очков. В турнирной таблице Западного дивизиона «Голден Найтс» являются лидерами.

    С 10 по 29 апреля «Вегасу» удалось добыть десять побед подряд. Последним соперником в данной серии оказался «Колорадо». В той игре «отбросы» раскатали «Эвс» (5:2).

    Позже подопечные Питера Дебура встретились с «Аризоной». В поединках против «Йотис» коллектив из Невады потерпел поражение (0:3) и одержал верх (3:2 ОТ).

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    В следующих встречах «Вегас» уступил (5:6) и прихлопнул (3:2 ОТ) «Миннесоту». А в двух последних матчах ребята Дебура разобрались с «Сан-Хосе» (4:3 ОТ; 4:1).

    «Колорадо»

    Коллектив из Денвера провел в чемпионате 53 встречи, в которых ему удалось заработать 76 очков. В турнирной таблице Западного дивизиона он занимает второе место.

    В конце апреля «Колорадо» трижды кряду остался без набранных баллов. Сперва «Эвеланш» дважды слились «Сент-Луису» (3:5; 1:4), а затем они влетели «Вегасу» (2:5).

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    • После небольшого промежутка потерь подопечные Джареда Беднара выдали три победы. Пару раз «Эвс» прибили «Сан-Хосе» дома (3:0; 4:3) и разобрались с «Шаркс» в гостях (4:5 ОТ).

    Еще в одном поединке против «изумрудных» в «САП Центре» «Колорадо» уступил (2:3). В последних встречах денверский клуб разобрался с «Лос-Анджелесом» (3:2; 3:2).

    Прогноз

    Победа «Вегаса» оценивается в 2.51, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.42, а на победу «Колорадо» — 2.49.

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    В этой встрече соперники могут решить вопрос лишь об итоговом положении в таблице. Возможно, «Колорадо» захочет побороться за первое место.

    Однако «Вегас» на своем льду не позволит себя обыграть второму клубу дивизиона, поэтому от очной встречи рискованно ожидать сверхрезультативности. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 за 1.76.

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