В матче регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес» будет принимать «Колорадо». Матч пройдет в «Стейплс Центре» 9 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. «Лос-Анджелес» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

Коллектив из Калифорнии сыграл в 52 матчах регулярного сезона. Сейчас он находится на шестом месте в турнирной таблице Западного дивизиона с 48 очками на счету.

Недавно «Лос-Анджелес» провел ряд встреч с «Анахаймом». В двух играх против последней команды «Запада» «Кингз» победили, а еще в парочке они слились «Дакс».

Их противостояние началось в «Стейплс Центре», где «монархи» взяли верх (4:1) и уступили с минимальным перевесом оппонентов (2:3). Позже в «Хонда Центре» «короли» победили (2:1) и крупно влетели (2:6).

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Следующим соперником «Лос-Анджелеса» была «Аризона», которую подопечные Тодда Маклеллана обыграли (3:2; 4:2). В последней встрече «Кингз» не справились с «Колорадо» (2:3).

«Колорадо»

Хоккейный клуб из Денвера имеет на своем счету 74 очка, добытых в 52 поединках «регулярки». В турнирной таблице Западного дивизиона он находится на втором месте.

Три последних встречи в апреле «Колорадо» проиграл. Дважды в «Энтерпрайз-центре» «Эвс» влетели «Сент-Луису» (3:5; 1:4), а затем они были разгромлены «Вегасом» (2:5).

В следующих нескольких матчах подопечные Джареда Беднара не уступали. Дома «Эвс» успели прибить «Сан-Хосе» (3:0; 4:3), после чего вырвали победу у «Шаркс» на выезде (5:4 ОТ).

Еще в одной битве с «изумрудными» в «САП Центре» «Колорадо» потерпел поражение (2:3). А 8 мая хоккеисты из Денвера разобрались с «Лос-Анджелесом» (3:2).

Прогноз

Победа «Лос-Анджелеса» оценивается в 4.58, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.72, а на победу «Колорадо» — 1.68.

Очевидно, что вторая команда Западного дивизиона по делу считается фаворитом противостояния с «Кингз», результаты которых оставляют желать лучшего.

Однако в их предыдущей личной встрече «монархи» смогли навязать борьбу «Эвс» за очки и забили парочку голов. Возможно, во второй стыковой игре они выступят еще ярче. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Лос-Анджелеса» больше 2 за 1.75.