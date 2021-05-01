В матче регулярного сезона НХЛ «Колорадо» будет принимать «Сан-Хосе». Матч пройдет на «Болл Арене» 1 мая. Начало встречи — в 04:00 мск. «Колорадо» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

В 47 поединках регулярного первенства команда из Денвера набрала 66 очков, благодаря чему она обеспечила себе выход в плей-офф. В Западном дивизионе «Эвеланш» занимают второе место.

8 апреля «Колорадо» в «Эксел Энерджи Центре» пострадал от «Миннесоты» (3:8). После этого поражения «Эвс» пришли в себя и выстрелили серией из пяти побед кряду.

Сперва в Калифорнии команда Джареда Беднара одержала верх над «Анахаймом» (2:0; 4:1), а затем она прихлопнула «Аризону» (4:2) и «Сент-Луис» (4:3; 4:2).

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В последних же поединках «Колорадо» позволил себе потерять очки, что никак не повлияло на его турнирную ситуацию. Денверский клуб уступил «Сент-Луису» (3:5; 1:4) и «Вегасу» (2:5).

«Сан-Хосе»

Коллектив из Калифорнии провел в «регулярке» 49 матчей, в которых сумел насобирать 45 очков. В рейтинге Западного дивизиона он является шестым.

С 11 по 25 апреля «Сан-Хосе» пережил полосу из восьми поражений, выкарабкаться из которой «изумрудным» удалось лишь в паре предыдущих поединков.

Неприятности у ребят Боба Бугнера начались в родном штате, где сперва «акулы» уступили «Лос-Анджелесу» (2:4), а затем дважды влетели «Анахайму» (0:4; 1:4).

Позже «Шаркс» оказались слабее «Миннесоты» (2:3; 2:5), «Вегаса» (2:3 Б; 2:5) и снова «Миннесоты» (3:6). В двух недавних встречах «Сан-Хосе» размочил былые неудачи победами над «Аризоной» (6:4; 4:2).

Прогноз

Победа «Колорадо» оценивается в 1.67, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.05, а на победу «Сан-Хосе» — 4.38.

Да, в этом противостоянии «Сан-Хосе» далеко не фаворит. Однако в семи последних матчах «Шаркс» пытались бороться с противниками и забивали 2+ шайбы за игру.

«Колорадо» же в последнее время транжирит баллы и морально готовится к плей-офф. В таком поединке гости могут проявить себя в атаке и попытаться сотворить сенсацию. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сан-Хосе» больше 2 за 1.71.