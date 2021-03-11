ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоан ЛапортаMake Barcelona Great Again. Лапорта хочет сохранить Месси и вернуть Пепа Криштиану РоналдуОшибка Роналду и провал Пирло. «Порту» заслуженно отобрал у «Юве» путевку в четвертьфинал «Вашингтон» — «Нью-Джерси»НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси», «Каролина» продлила серию побед, «Даллас» разгромил «Чикаго»
  • 12:59
    • СМИ: Неймар снова пытался убедить Месси перейти в «ПСЖ»
  • 12:38
    • Загитова намекнула на возможное возобновление карьеры
  • 12:29
    • Кузнецова проиграла в третьем круге турнира в Дубае
  • 01:43
    • «Ювентус» обыграл «Порту», но вылетел из Лиги чемпионов
  • 00:57
    • «Боруссия» упустила победу над «Севильей», но вышла в четвертьфинал ЛЧ
    Все новости спорта

    «Аризона» проведет еще один удачный матч с «Колорадо»?

    «Колорадо» — «Аризона». Прогноз и ставка (к. 1.77) на хоккейный матч НХЛ 11 марта 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Колорадо Эвеланш Прогнозы на Аризону Койотс
    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Аризона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Габриэль Ландескуг
    В матче регулярного сезона НХЛ «Колорадо» будет принимать «Аризону». Матч пройдет на «Болл Арене» 11 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 11 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 4.55
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
    •

    «Колорадо»

    Команда из Денвера провела в регулярном первенстве 23 матча и набрала 28 очков. В турнирной таблице Западного дивизиона она находится на четвертом месте.

    В конце прошлого месяца «Колорадо» встретился с «Аризоной» в Финиксе. Оба раза гости на «Хила Ривер Арене» победили «койотов» (3:2; 6:2).

    В следующих двух поединках подопечные Джареда Беднара сошлись с «Сан-Хосе». В одном из матчей «Эвс» были раздавлены (2:6), а во втором они раскатали «акул» (4:0).

    Все прогнозы на НХЛ

    Далее «Колорадо» хлопнул «Анахайм» (3:2 ОТ), а позже сам уступил «уткам» (4:5 ОТ). В последнем матче ребята из Денвера вновь зарубились с «Аризоной». У себя дома команда Беднара проиграла (2:3).

    «Аризона»

    Коллектив из Глендейла замыкает пятерку сильнейших в зачете Западного дивизиона. В 25 встречах «регулярки» ему удалось набрать 27 очков.

    После поражений от «Колорадо» в конце февраля (2:3; 2:6) «Аризона» приняла участие еще в четырех матчах. Победить «койоты» сумели трижды.

  • НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси», «Каролина» продлила серию побед, «Даллас» разгромил «Чикаго»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 марта
  • Сегодня

    • Сперва в «Стейплс Центре» подопечные Рика Токкета взяли верх над «Лос-Анджелесом» (3:2). А затем на «Хила Ривер Арене» был погром от «Миннесоты» (1:5).

    В следующем домашнем поединке «Йотис» дали отпор «дикарям» (5:2). А в последнем матче «Аризона» обыграла «Колорадо» на выезде (3:2).

    Прогноз

    Победа «Колорадо» в предстоящем матче оценивается в 1.84, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Аризоны» — 3.78.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    В двух очных поединках из трех «Аризона» проиграла, но в каждом матче она забивала соперникам 2+ гола.

    У «койотов» в дивизионе далеко не самая худшая атака, поэтому свои моменты они найдут и в предстоящей встрече с прямым конкурентом за место в плей-офф . Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Аризоны» больше 2 за 1.77.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Велес — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Томь — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Оренбург — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Динамо Брянск — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Эванс — Федерер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Арминия — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Марсель — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Спартак» — «Краснодар»
  • Обломали рога. «Спартак» вернул старую схему и смял «Краснодар»
    • 02:17 08/03/2021     Футболисты «Барселоны»
  • «Колосс Каталонии». Пике не пожалел себя и вывел «Барселону» в финал Кубка Испании
    • 17:09 04/03/2021     Мохамед Салах
  • Раздавленный чемпион. «Ливерпуль» в пятый раз подряд проиграл на «Энфилде»
    • 18:21 05/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Колорадо» — «Аризона» 11.03.2021 в 05:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.77.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры