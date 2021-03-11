В матче регулярного сезона НХЛ «Колорадо» будет принимать «Аризону». Матч пройдет на «Болл Арене» 11 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

Команда из Денвера провела в регулярном первенстве 23 матча и набрала 28 очков. В турнирной таблице Западного дивизиона она находится на четвертом месте.

В конце прошлого месяца «Колорадо» встретился с «Аризоной» в Финиксе. Оба раза гости на «Хила Ривер Арене» победили «койотов» (3:2; 6:2).

В следующих двух поединках подопечные Джареда Беднара сошлись с «Сан-Хосе». В одном из матчей «Эвс» были раздавлены (2:6), а во втором они раскатали «акул» (4:0).

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Далее «Колорадо» хлопнул «Анахайм» (3:2 ОТ), а позже сам уступил «уткам» (4:5 ОТ). В последнем матче ребята из Денвера вновь зарубились с «Аризоной». У себя дома команда Беднара проиграла (2:3).

«Аризона»

Коллектив из Глендейла замыкает пятерку сильнейших в зачете Западного дивизиона. В 25 встречах «регулярки» ему удалось набрать 27 очков.

После поражений от «Колорадо» в конце февраля (2:3; 2:6) «Аризона» приняла участие еще в четырех матчах. Победить «койоты» сумели трижды.

Сперва в «Стейплс Центре» подопечные Рика Токкета взяли верх над «Лос-Анджелесом» (3:2). А затем на «Хила Ривер Арене» был погром от «Миннесоты» (1:5).

В следующем домашнем поединке «Йотис» дали отпор «дикарям» (5:2). А в последнем матче «Аризона» обыграла «Колорадо» на выезде (3:2).

Прогноз

Победа «Колорадо» в предстоящем матче оценивается в 1.84, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Аризоны» — 3.78.

В двух очных поединках из трех «Аризона» проиграла, но в каждом матче она забивала соперникам 2+ гола.

У «койотов» в дивизионе далеко не самая худшая атака, поэтому свои моменты они найдут и в предстоящей встрече с прямым конкурентом за место в плей-офф . Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Аризоны» больше 2 за 1.77.