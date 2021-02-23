В матче регулярного сезона НХЛ «Колорадо» будет принимать «Вегас». Матч пройдет на «Болл Арене» 23 февраля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

Команда из Денвера в турнирной таблице Западного дивизиона замыкает тройку лидеров. После 14 сыгранных матчей она имеет 19 баллов в резерве.

В этом месяце «Колорадо» принял участие в пяти поединках. В двух встречах «Эвс» остались уступили соперникам. Сперва они влетели «Миннесоте» в овертайме (3:4).

Затем подопечные Джареда Беднара смогли дать «дикарям» ответку (2:1). А три следующих матча «Колорадо» провел против «Вегаса».

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В первом противостоянии с «отбросами» «Эвс» проиграли минимально (0:1). А в два других поединка «Колорадо» затащил с одинаковым счетом — 3:2.

«Вегас»

Хоккейный клуб из Парадайса, пригорода Лас-Вегаса, имеет на своем счету 21 очко, заработанное в 15 поединках. Благодаря этому он идет вторым в Западном дивизионе.

Первую половину месяца «Вегас» встретил тремя домашними победами кряду. Пару раз «отбросы» обыграли «Лос-Анджелес» (5:2; 4:3), а затем хлопнули «Анахайм» (5:4).

Прервалась серия «Вегаса» 12 февраля, когда подопечные Рика Боунесса дома не справились с «утками» в их второй игре (0:1). Позже «отбросы» одержали верх над «Сан-Хосе» (3:1).

В трех других матчах хоккеисты из Парадайса победили «Колорадо» (1:0) и дважды уступили «Эвс» с одинаковым результатом — 2:3.

Прогноз

На победу «Колорадо» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.17, на ничью — 4.42, а на победу «Вегаса» — 2.96.

Пока в трех личных встречах ребята Рика Боунесса только раз выиграли, забив единственную шайбу во втором периоде. Два других матча против «Эвс» команда из Лас-Вегаса провалила.

Но в очередном противостоянии топов Западного дивизиона гости на «Болл Арене» попытаются улучшить статистику выступлений с «Колорадо». Наши прогноз и ставка — «Вегас» не проиграет и тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.26.