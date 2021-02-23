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    «Вегас» возьмет реванш у «Колорадо» за недавние поражения?

    «Колорадо» — «Вегас». Прогноз и ставка (к. 2.26) на хоккейный матч НХЛ 23 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Вегас»
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    Алекс Пьетранжело
    В матче регулярного сезона НХЛ «Колорадо» будет принимать «Вегас». Матч пройдет на «Болл Арене» 23 февраля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 23 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.15
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
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    «Колорадо»

    Команда из Денвера в турнирной таблице Западного дивизиона замыкает тройку лидеров. После 14 сыгранных матчей она имеет 19 баллов в резерве.

    В этом месяце «Колорадо» принял участие в пяти поединках. В двух встречах «Эвс» остались уступили соперникам. Сперва они влетели «Миннесоте» в овертайме (3:4).

    Затем подопечные Джареда Беднара смогли дать «дикарям» ответку (2:1). А три следующих матча «Колорадо» провел против «Вегаса».

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    В первом противостоянии с «отбросами» «Эвс» проиграли минимально (0:1). А в два других поединка «Колорадо» затащил с одинаковым счетом — 3:2.

    «Вегас»

    Хоккейный клуб из Парадайса, пригорода Лас-Вегаса, имеет на своем счету 21 очко, заработанное в 15 поединках. Благодаря этому он идет вторым в Западном дивизионе.

    Первую половину месяца «Вегас» встретил тремя домашними победами кряду. Пару раз «отбросы» обыграли «Лос-Анджелес» (5:2; 4:3), а затем хлопнули «Анахайм» (5:4).

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    • Прервалась серия «Вегаса» 12 февраля, когда подопечные Рика Боунесса дома не справились с «утками» в их второй игре (0:1). Позже «отбросы» одержали верх над «Сан-Хосе» (3:1).

    В трех других матчах хоккеисты из Парадайса победили «Колорадо» (1:0) и дважды уступили «Эвс» с одинаковым результатом — 2:3.

    Прогноз

    На победу «Колорадо» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.17, на ничью — 4.42, а на победу «Вегаса» — 2.96.

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    Пока в трех личных встречах ребята Рика Боунесса только раз выиграли, забив единственную шайбу во втором периоде. Два других матча против «Эвс» команда из Лас-Вегаса провалила.

    Но в очередном противостоянии топов Западного дивизиона гости на «Болл Арене» попытаются улучшить статистику выступлений с «Колорадо». Наши прогноз и ставка — «Вегас» не проиграет и тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.26.

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