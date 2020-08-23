«Колорадо» — «Даллас». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч НХЛ 23 августа 2020 года

В плей-офф Кубка Стэнли «Колорадо» сыграет с «Далласом». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 23 августа. Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Даллас».

«Колорадо»

Коллектив из Денвера, штат Колорадо, победил в предсезонке «Миннесоту» (3:2), после чего он трижды сыграл в группе 1/4 Запада.

В этих матчах «Колорадо» одержал верх над «Сент-Луисом» (2:1) и «Далласом» (4:0), а 8 августа «Эвс» в овертайме уступили «Вегасу» (3:4).

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В плей-офф Кубка Стэнли подопечные Джареда Беднара встретились с «Аризоной». В стартовых двух играх эта команда победила (3:0; 3:2).

Однако 15 числа текущего месяца «Колорадо» уступил «Йотис» (2:4). Две последние встречи закончились для клуба из Денвера очень удачно (7:1; 7:1).

«Даллас»

В предсезонном матче команда из Далласа, штат Техас, проиграла «Нэшвиллу» (0:2), после чего она уступила «Вегасу» (3:5) и «Колорадо» (0:4) в группе 1/4 Запада.

Единственная победа на данном этапе была добыта «Далласом» по буллитам в поединке с «Сент-Луисом» (1:1, 1:0).

В плей-офф Кубка Стэнли техасцы встретились с «Калгари» и потерпели поражение от «огоньков» в первом матче (2:3). Затем команда Рика Боунесса выиграла (5:4).

15 августа «шерифы» вновь оказались слабее (0:2), но в трех других поединках «Даллас» одержал над «Калгари» верх в овертайме (5:4) и в основное время (2:1; 7:3).

Прогноз и ставка

На победу «Колорадо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.04, на ничью — 4.24, а на победу «Далласа» — 3.32.

Обе команды очень хорошо выступили в первом раунде. В пяти поединках Кубка Стэнли «Колорадо» забросил 22 шайбы в ворота соперников. Команда из Денвера сумеет взять хороший старт в серии с «Далласом». Наши прогноз и ставка — победа «Колорадо» в матче за 1.60. 0