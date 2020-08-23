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    Одержит ли «Колорадо» победу в первом матче 1/4?

    «Колорадо» — «Даллас». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч НХЛ 23 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Даллас»
    «Колорадо»
    В плей-офф Кубка Стэнли «Колорадо» сыграет с «Далласом». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 23 августа. Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Даллас».

    «Колорадо»

    Коллектив из Денвера, штат Колорадо, победил в предсезонке «Миннесоту» (3:2), после чего он трижды сыграл в группе 1/4 Запада.

    В этих матчах «Колорадо» одержал верх над «Сент-Луисом» (2:1) и «Далласом» (4:0), а 8 августа «Эвс» в овертайме уступили «Вегасу» (3:4).

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    В плей-офф Кубка Стэнли подопечные Джареда Беднара встретились с «Аризоной». В стартовых двух играх эта команда победила (3:0; 3:2).

    Однако 15 числа текущего месяца «Колорадо» уступил «Йотис» (2:4). Две последние встречи закончились для клуба из Денвера очень удачно (7:1; 7:1).

    «Даллас»

    В предсезонном матче команда из Далласа, штат Техас, проиграла «Нэшвиллу» (0:2), после чего она уступила «Вегасу» (3:5) и «Колорадо» (0:4) в группе 1/4 Запада.

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    • Единственная победа на данном этапе была добыта «Далласом» по буллитам в поединке с «Сент-Луисом» (1:1, 1:0).

    В плей-офф Кубка Стэнли техасцы встретились с «Калгари» и потерпели поражение от «огоньков» в первом матче (2:3). Затем команда Рика Боунесса выиграла (5:4).

    15 августа «шерифы» вновь оказались слабее (0:2), но в трех других поединках «Даллас» одержал над «Калгари» верх в овертайме (5:4) и в основное время (2:1; 7:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Колорадо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.04, на ничью — 4.24, а на победу «Далласа» — 3.32.

    Обе команды очень хорошо выступили в первом раунде. В пяти поединках Кубка Стэнли «Колорадо» забросил 22 шайбы в ворота соперников. Команда из Денвера сумеет взять хороший старт в серии с «Далласом». Наши прогноз и ставка — победа «Колорадо» в матче за 1.60. 0

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    «Колорадо» — «Даллас». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч НХЛ 23 августа 2020 года. Прогноз на «Колорадо» — «Даллас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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