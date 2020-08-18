«Аризона» — «Колорадо». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч НХЛ 18 августа 2020 года

«Аризона»
В первом контрольном матче после выхода из карантина клуб из Глендейла, штата Аризона, потерпел разгромное поражение от «Вегаса» (1:4).
Затем «Аризона» сыграла с «Нэшвиллом» в серии плей-офф. Эту битву «Йотис» начали с победы (4:3), но уже в следующем поединке сильнее оказались «Предс» (2:4).
5 августа подопечные Рика Токкета разгромили «Нэшвилл» (4:1), а в четвертой встрече серии они выиграли в овертайме (4:3).
Плей-офф Кубка Стэнли «Аризона» начала с двух поражений от «Колорадо» (0:3; 2:3), а в последнем матче «койотам» удалось сократить разрыв благодаря победе (4:2).
«Колорадо»
Рестарт сезона клуб из Денвера, штат Колорадо, начал с контрольного поединка против «Миннесоты», в котором «Эвс» одержали победу (3:2).
Затем в трех матчах группы «Колорадо» дважды победил и раз проиграл. В посеве 1/4 Запада команда финишировала на втором месте.
В стартовых играх группового раунда «Эвс» взяли верх над «Сент-Луисом» (2:1) и «Далласом» (0:4), а 8 августа они потерпели поражение от «Вегаса» в овертайме (3:4).
Плей-офф Кубка Стэнли «Колорадо» начал удачно. Подопечные Джареда Беднара дважды прихлопнули «Аризону» (3:0; 3:2). А в матче 15 августа они влетели «койотам» (2:4).
Прогноз и ставка
На победу «Аризоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.07, на ничью — 4.38, а на победу «Колорадо» — 2.12.
В последнем матче команда Токкета сумела сократить разрыв в серии. В четвертом поединке у «Йотис» имеются неплохие шансы на то, чтобы выровнять положение. Наши прогноз и ставка — победа «Аризоны» или ничья за 1.93. 0