«Колорадо» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч НХЛ 14 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Колорадо» будет принимать «Вашингтон». Матч состоится 14 февраля на арене «Пепси Центр». Начало встречи — в 05:30 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Вашингтон».

«Колорадо»

Коллектив из Денвера сейчас занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. За 55 матчей эта команда смогла заработать 72 очка.

Стартовый поединок февраля оказался для подопечных Джареда Беднара провальным. В гостях «Колорадо» крупно влетел «Филадельфии» (3:6).

Но после потери очков на арене «Веллс Фарго Центр» «Эвс» больше никому не уступали. 5 и 7 февраля клуб из Денвера разгромил «Баффало» (6:1) и «Оттаву» (4:1).

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В двух следующих выездных матчах «Колорадо» одержал верх над «Коламбусом» (2:1) и «Миннесотой» (3:2). А чуть позже дома подопечные Джареда Беднара одолели «Оттаву» (3:0).

«Вашингтон»

Коллектив из округа Колумбия опустился на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Но в Столичном дивизионе эта команда все еще лидирует.

В последнем матче января «Вашингтон» прервал свою серию из четырех побед. В тот день «Кэпс» дома оказались слабее «Нэшвилла» (4:5).

А в стартовом февральском поединке подопечные Тодда Рирдена разобрались с «Оттавой» (5:3). Чуть позже столичная команда потерпела поражение от «Питтсбурга» (3:4).

5 февраля «Кэпс» одержали верх над «Лос-Анджелесом» (4:2). Но в двух следующих играх «Вашингтон» потерял очки, уступив «Филадельфии» (2:7) и «Айлендерс» (3:5).

Прогноз

Победа «Колорадо» оценивается в 2,20, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,24, а на победу «Вашингтона» — 2,83.

Сейчас «Колорадо» находится в хорошей форме, но «Кэпс» постараются прервать свою неудачную серию. Наш прогноз — победа «Вашингтона» в матче с коэффициентом 1,71. 0