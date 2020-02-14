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    Прервет ли «Вашингтон» победную серию «Колорадо»?

    «Колорадо» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч НХЛ 14 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Колорадо» — «Вашингтон»
    Ник Дженсен
    В очередной игре НХЛ «Колорадо» будет принимать «Вашингтон». Матч состоится 14 февраля на арене «Пепси Центр». Начало встречи — в 05:30 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Вашингтон».
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    Хоккей. НХЛ 14 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.75
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    «Колорадо»

    Коллектив из Денвера сейчас занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. За 55 матчей эта команда смогла заработать 72 очка.

    Стартовый поединок февраля оказался для подопечных Джареда Беднара провальным. В гостях «Колорадо» крупно влетел «Филадельфии» (3:6).

    Но после потери очков на арене «Веллс Фарго Центр» «Эвс» больше никому не уступали. 5 и 7 февраля клуб из Денвера разгромил «Баффало» (6:1) и «Оттаву» (4:1).

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    В двух следующих выездных матчах «Колорадо» одержал верх над «Коламбусом» (2:1) и «Миннесотой» (3:2). А чуть позже дома подопечные Джареда Беднара одолели «Оттаву» (3:0).

    «Вашингтон»

    Коллектив из округа Колумбия опустился на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Но в Столичном дивизионе эта команда все еще лидирует.

    В последнем матче января «Вашингтон» прервал свою серию из четырех побед. В тот день «Кэпс» дома оказались слабее «Нэшвилла» (4:5).

    А в стартовом февральском поединке подопечные Тодда Рирдена разобрались с «Оттавой» (5:3). Чуть позже столичная команда потерпела поражение от «Питтсбурга» (3:4).

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    5 февраля «Кэпс» одержали верх над «Лос-Анджелесом» (4:2). Но в двух следующих играх «Вашингтон» потерял очки, уступив «Филадельфии» (2:7) и «Айлендерс» (3:5).

    Прогноз

    Победа «Колорадо» оценивается в 2,20, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,24, а на победу «Вашингтона» — 2,83.

    Сейчас «Колорадо» находится в хорошей форме, но «Кэпс» постараются прервать свою неудачную серию. Наш прогноз — победа «Вашингтона» в матче с коэффициентом 1,71. 0

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