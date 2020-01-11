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    Справится ли «Питтсбург» с соперником из Денвера?

    «Колорадо» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч НХЛ 11 января 2020 года

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    Прогноз на «Колорадо» — «Питтсбург»
    Брандон Танев
    В очередной игре НХЛ «Колорадо» будет принимать «Питтсбург». Матч состоится 11 января на арене «Пепси Центр». Начало встречи — в 05:00 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Питтсбург».
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    Хоккей. НХЛ 11 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 2.18
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.70
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    «Колорадо»

    В турнирной таблице Центрального дивизиона клуб из Денвера идет на третьей позиции. Сейчас эта команда имеет в своем активе 54 балла, которые были завоеваны в ходе 44 матчей.

    В двух последних поединках минувшего года подопечные Джареда Беднар проиграли. 28 декабря «Колорадо» потерпел поражение от «Миннесоты» (4:6), а чуть позже он по буллитам уступил «Далласу» (2:2, 0:2).

    Январь для «Эвес» также стартовал с потери очков. 1 числа клуб из Денвера оказался слабее «Виннипега» (4:7).

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    Затем «Колорадо» разгромил «Сент-Луис» (7:3) и «Нью-Джерси» (5:2). 7 января команда Беднар не справилась с «Айлендерс» (0:1), а спустя день она была бита «Рейнджерс» (3:5).

    «Питтсбург»

    В 43 матчах текущего сезона регулярного чемпионата представители штата Пенсильвания завоевали 57 баллов. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда идет третьей.

    С 28 по 31 декабря «Питтсбург» победил в трех подряд встречах. Подопечные Майка Салливана два раза одолели «Нэшвилл» (5:2; 6:4), а затем они разобрались с «Оттавой» (5:2).

    3 января в родных стенах «Пенс» в дополнительное время потерпели поражение от «Сан-Хосе» (3:2), после чего в овертайме команда одержала верх над «Монреалем» (3:2).

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    6 января на «PPG Paints-арене» хозяева были разгромлены «Флоридой» (1:4). Через пару дней коллектив Салливана оказался сильнее «Вегаса» (4:3).

    Прогноз

    На победу «Колорадо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,20, на ничью — 4,20, а на победу «Питтсбурга» — 2,80.

    Обоим клубам нужны очки, но «Пенс» сейчас находится в лучшей форме. Наш прогноз — победа «Питтсбурга» или ничья с коэффициентом 1,66. 0

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