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    На «Капитал Уан Арене» будет результативная игра

    «Вашингтон» — «Колорадо». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч НХЛ 15 октября 2019 года

    Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на Колорадо Эвеланш
    Прогноз на «Вашингтон» — «Колорадо»
    Александр Овечкин
    В очередной игре НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Колорадо». Матч состоится 15 октября на «Капитал Уан Арене». Начало встречи — в 00:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Колорадо».
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    Хоккей. НХЛ 15 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.15
  • X
  • 4.30
  • 2
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    «Вашингтон»

    На данный момент команда из столицы США уже успела принять участие в 6 поединках в НХЛ. Но в этот короткий отрезок сезона у клуба было достаточно потерь очков. Сейчас с 8 баллами «Кэпс» занимают 5 строчку в таблице Восточной конференции.

    В первой игре чемпионата коллектив из округа Колумбия в овертайме победил «Сент-Луис» (2:3), а в следующей встрече подопечные Тодда Рирдена одолели «Айлендерс» (1:2).

    Затем «Вашингтон» потерпел три поражения подряд. «Кэпс» уступили «Каролине» в дополнительное время (2:3), «Далласу» в овертайме (3:4), а также «Нэшвиллу» (6:5).

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    Но в игре 13 октября клуб из столицы США на выезде сумел взять реванш у «Далласа», разгромив «Старз» (1:4).

    «Колорадо»

    Сейчас в активе у клуба из Денвера имеется лишь 4 матча в новом сезоне НХЛ. Но в этих поединках команда набрала 8 очков и заняла 2 позицию в рейтинге сильнейших Запада.

    На старте своего пути в регулярном первенстве «Колорадо» на арене «Пепси Центр» встретился с «Калгари». Хозяева матча победили гостей со счетом — 5:3.

    Уверенной игрой подопечные Джареда Беднара порадовали болельщиков и в следующем домашнем поединке. «Эвс» взяли верх над «Миннесотой» (4:2). С таким же результатом завершился матч против «Бостона» (4:2).

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    А вот во встрече с «Аризоной» «Колорадо» пришлось попотеть. В напряженной битве дело дошло до овертайма. Но благодаря шайбе Андре Бураковски команда победила (3:2).

    Прогноз

    На победу «Вашингтона» в этом противостоянии букмекеры дают коэффициент 2,23, на ничью — 4,20, а на победу «Колорадо» — 2,75.

    На «Капитал Уан Арене» встретятся две забивные команды, которые будут бороться за победу. Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,72. 0

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