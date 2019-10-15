«Вашингтон» — «Колорадо». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч НХЛ 15 октября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Колорадо». Матч состоится 15 октября на «Капитал Уан Арене». Начало встречи — в 00:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Колорадо».

«Вашингтон»

На данный момент команда из столицы США уже успела принять участие в 6 поединках в НХЛ. Но в этот короткий отрезок сезона у клуба было достаточно потерь очков. Сейчас с 8 баллами «Кэпс» занимают 5 строчку в таблице Восточной конференции.

В первой игре чемпионата коллектив из округа Колумбия в овертайме победил «Сент-Луис» (2:3), а в следующей встрече подопечные Тодда Рирдена одолели «Айлендерс» (1:2).

Затем «Вашингтон» потерпел три поражения подряд. «Кэпс» уступили «Каролине» в дополнительное время (2:3), «Далласу» в овертайме (3:4), а также «Нэшвиллу» (6:5).

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Но в игре 13 октября клуб из столицы США на выезде сумел взять реванш у «Далласа», разгромив «Старз» (1:4).

«Колорадо»

Сейчас в активе у клуба из Денвера имеется лишь 4 матча в новом сезоне НХЛ. Но в этих поединках команда набрала 8 очков и заняла 2 позицию в рейтинге сильнейших Запада.

На старте своего пути в регулярном первенстве «Колорадо» на арене «Пепси Центр» встретился с «Калгари». Хозяева матча победили гостей со счетом — 5:3.

Уверенной игрой подопечные Джареда Беднара порадовали болельщиков и в следующем домашнем поединке. «Эвс» взяли верх над «Миннесотой» (4:2). С таким же результатом завершился матч против «Бостона» (4:2).

А вот во встрече с «Аризоной» «Колорадо» пришлось попотеть. В напряженной битве дело дошло до овертайма. Но благодаря шайбе Андре Бураковски команда победила (3:2).

Прогноз

На победу «Вашингтона» в этом противостоянии букмекеры дают коэффициент 2,23, на ничью — 4,20, а на победу «Колорадо» — 2,75.

На «Капитал Уан Арене» встретятся две забивные команды, которые будут бороться за победу. Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,72. 0