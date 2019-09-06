ЦСКА — «Нефтехимик». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 6 сентября 2019 года

ЦСКА
«Армейцы Москвы», считаясь фаворитами первой встречи против «Авангарда», проиграли в столице России гостям (3:1).
Забив гол, подопечные Игоря Никитина пропустили три шайбы. Одна влетела в ворота ЦСКА в результате численного преимущества, другая — на 5 минуте второй двадцатиминутки благодаря действиям Чудинова, ну а последний гол был забит в пустые ворота.
Вторую игру сезона столичный клуб провел более удачно, одолев «Ак Барс» (3:2).
«Армейцам Москвы» пришлось дважды отыгрываться, но хозяева прекрасно воспользовались проблемами гостей с дисциплиной. Все три шайбы клуб ЦСКА забросил, выступая в большинстве.
«Нефтехимик»
Коллектив из города Нижнекамск начал свой путь в регулярном сезоне КХЛ с уверенной выездной победы над минским «Динамо» (2:4).
Несмотря на 5 удалений, команда слаженно действовала в обороне, отразив 92,59% бросков. Сами же «волки» забили победную шайбу в пустые ворота за 32 секунды до сирены.
Но следующую встречу подопечные Вячеслава Буцаева проиграли «Сочи» (3:2).
Хозяева нанесли на 4 удара больше, но реализации в 11,54% хватило для того, чтобы «Нефтехимик» уехал с ледового дворца «Большой» в плохом настроении.
Прогноз
На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,31, на ничью — 5,80, а на победу «Нефтехимика» 8,60.
Наш прогноз на матч — победа «Нефтехимика» с форой +2,5 с коэффициентом 1,66. 0