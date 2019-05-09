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    «Сан-Хосе» выбьет «Колорадо» в седьмом матче серии

    «Сан-Хосе» — «Колорадо». Прогноз (к. 1.79) и ставки на седьмой матч второго раунда Кубка Стэнли 9 мая 2019 года

    НХЛ Сан-Хосе Шаркс Колорадо Эвеланш
    Прогноз на «Сан-Хосе» — «Колорадо»
    Брент Бёрнс, «Сан-Хосе»
    В рамках второго раунда Кубка Стэнли 9 мая 2019 года «Сан-Хосе Шаркс» примет «Колорадо Эвеланш». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Сан-Хосе» — «Колорадо».

    «Сан-Хосе»

    В шестом матче второго раунда «Сан-Хосе» на выезде в овертайме уступил «Колорадо» (3:4 ОТ), и не сумел оформить выход в финал Западной конференции досрочно. Счет в серии снова стал равным (3:3), и теперь все решится в седьмой игре на льду «Шаркс».

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    Интересно, что все три гола «Сан-Хосе» в матче забросили топ-защитники — дубль оформил Марк Власич, еще одна шайба на счету Брента Бёрнса. Кроме того, две передачи на счету нападающего Густава Нюквиста. Вратарь Мартин Джонс пропустил четыре шайбы с 26 бросков.

    «Сан-Хосе» трижды отыгрывался по ходу матча, но все же уступил. Но при этом «Шаркс» трижды отбились в меньшинстве. С другой стороны, если бы надежнее сыграл Джонс, результат мог быть немного иным.

    «Колорадо»

    «Колорадо» не позволил сопернику завершить серию в шести матчах, дожав «Сан-Хосе» в шестом матче на своем льду. Но теперь «Эвеланш» нужно еще больше усилий, чтобы пробиться в финал, ведь решающий поединок пройдет на чужом льду.

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    Героем овертайма стал топ-форвард «Колорадо» Габриэль Ландескуг, забросивший победную шайбу. Но в основное время шикарно сыграл нападающий Джей Ти Комфер, который оформил дубль и отдал результативную передачу Тайсону Йосту. А вот голкипер Филип Грубауэр сыграл не лучшим образом, пропустив три шайбы с 22 бросков. Российский вратарь Семен Варламов остался в запасе, защитник Никита Задоров завершил игру без очков.

    «Колорадо» трижды вел в счете, и три «Сан-Хосе» догонял. В итоге чуть более активная игра в атаке и фактор везения сыграли в пользу «Эвеланш».

    Прогноз

    Седьмой матч всегда непредсказуем, но все же «Сан-Хосе» играет в родных стенах. Рискнем с прогнозом на победу «Шаркс» в матче с коэффициентом 1,79. 0

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    «Сан-Хосе» — «Колорадо». Прогноз (к. 1.79) и ставки на седьмой матч второго раунда Кубка Стэнли 9 мая 2019 года. Прогноз на «Сан-Хосе» — «Колорадо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
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