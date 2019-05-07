ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дивок ОригиПеп, слово за тобой. «Ливерпуль» остался в чемпионской гонке «Зенит»Без лоска и шика: прагматичное чемпионство «Зенита» Футболисты «Зенита»РПЛ. «Зенит» стал чемпионом, «Локо» уступил «Арсеналу», «Спартак» выиграл у «Урала»
  • 18:02
    • «Челси» разгромил «Уотфорд»
  • 16:23
    • «Зенит» сделал предложение по трансферу хавбека «Фенербахче»
  • 16:05
    • «Уфа» ушла от поражения в матче с «Крыльями»
  • 15:28
    • Чалов и Ахметов — в основе ЦСКА на матч с «Динамо»
  • 14:55
    • СМИ: РУСАДА требует наказать Ивановича за «бунт» во время сдачи допинг-теста
  • 12:49
    • Рибери решил не продлевать контракт с «Баварией»
  • 12:34
    • Чемпионство «Зенита» принесло «Боке» дополнительный миллион евро
    Все новости спорта

    Сравняет ли «Колорадо» счет в серии с «Сан-Хосе»?

    «Колорадо» — «Сан-Хосе». Прогноз (к. 2.03) и ставки на шестой матч второго раунда Кубка Стэнли 7 мая 2019 года

    НХЛ Сан-Хосе Шаркс Колорадо Эвеланш
    Прогноз на «Колорадо» — «Сан-Хосе»
    Томаш Гертл, «Сан-Хосе»
    В рамках второго раунда Кубка Стэнли 7 мая 2019 года «Колорадо Эвеланш» примет «Сан-Хосе Шаркс». Начало матча — 05:00 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Сан-Хосе».

    «Колорадо»

    В пятом матче второго раунда плей-офф «Колорадо» на выезде уступил «Сан-Хосе» (1:2), и снова уступает в серии (2:3). Ошибаться «Эвеланш» больше нельзя, но по крайней мере шестая встреча пройдет на их льду, где теоретически легче взять победу.

    Все прогнозы на хоккей

    Единственную шайбу в матче забросил нападающий четвертого звена Тайсон Йост. Вратарь Филип Грубауэр трудился в поте лица, отразив 37 из 39 бросков, но этого не хватило для победы. Российский защитник Никита Задоров заработал только четыре минуты штрафа, вратарь Семен Варламов как обычно остался в запасе.

    «Колорадо» в этот раз не использовал свой атакующий потенциал. Не принесло ожидаемых дивидендов и обьединение в одну тройку лидеров атаки — Мико Рантанена, Габриэля Ландескуга и Натана Маккиннона.

    «Сан-Хосе»

    «Сан-Хосе» нельзя было проигрывать на своем льду в пятом матче, и «Шаркс» справились с задачей, дожав соперника. Теперь команда в шаге от выхода в финал Запада, а если в шестой игре «Колорадо» снова сравняет счет, решающая седьмая пройдет в Сан-Хосе.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •

    Героем поединка стал ведущий нападающий «Шаркс» Томаш Гертл, который оформил дубль, и принес команде важнейшую победу. Другие лидеры — Логан Кутюр, Йонас Донской, защитники Эрик Карлссон и Марк Власич отдали по результативной передаче, а вратарь Мартин Джонс отразил 21 из 22 бросков.

    «Сан-Хосе» почти в два раза перебросал «Колорадо» (39:22), и несмотря на то, что уступал по ходу матча 0:1, продемонстрировал характер, вырвав волевую победу. Отметим и тот факт, что «Шаркс» не пропустили ни одной шайбы в меньшинстве, но сравняли счет в большинстве.

    Прогноз

    В родных стенах «Колорадо» будет делать все, чтобы отыграться, но учитывая риск и важность победы в игре, вряд ли соперники будут слишком рисковать — прогноз на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,03. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.62
  • Прогноз на матч Реал — Вильярреал
  • Сегодня в 17:15
    •  1.61
  • Прогноз на матч Монако — Сент-Этьен
  • Сегодня в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Арсенал — Брайтон
  • Сегодня в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ростов — Краснодар
  • Сегодня в 19:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Чехия — Россия
  • Сегодня в 19:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Дженоа — Рома
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Байер — Айнтрахт
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вальядолид — Атлетик
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Наполи — Кальяри
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Даллас — Сент-Луис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Завтра в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лестер
  • Завтра в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Коламбус — Бостон
  • Послезавтра в 02:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Матвей Сафонов
  • Феерия Сафонова помогла «Краснодару» выиграть у ЦСКА бой за Лигу чемпионов
    • 02:19 29/04/2019     Жорди Альба и Лионель Месси
  • «Ливерпуль» пал перед величием Месси. «Красные» пропустили три гола на «Камп Ноу»
    • 12:12 02/05/2019     «Аякс» имеет хорошие шансы на первые за 24 года финал ЛЧ
  • Мастерский «Аякс» прижал «Тоттенхэм» к канатам
    • 16:30 01/05/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Колорадо» — «Сан-Хосе». Прогноз (к. 2.03) и ставки на шестой матч второго раунда Кубка Стэнли 7 мая 2019 года. Прогноз на «Колорадо» — «Сан-Хосе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.03
    Тоже интересно
    «Бостон» — «Коламбус» Хоккей НХЛ. Победные дубли Пастрняка и ГертлаРезультаты матчей плей-офф НХЛ 5 мая 08:220
  • 12:17
    • Кэхилл покинет «Челси» по окончании сезона
  • 12:03
    • Стали известны сочетания звеньев сборной России на матч с Чехией
  • 15:44
    • Медведев: «Зенит» будет усиливаться точечно
    Фернандо Футбол Фернандо забил лучший гол сезона и спас «Спартак»Реакция спортивных СМИ на непростую победу красно-белых в Екатеринбурге 01:060
  • Экспресс дня

  • «Реал» продолжит отбывать номер
  • 5.16
    •
  • 15:09
    • «Хетафе» обыграл «Жирону» и увеличил отрыв от «Севильи»
  • 14:38
    • Анчелотти: «Наполи» следит за Лосано и Триппьером
  • 13:30
    • УЕФА назначил арбитров на ответный матч «Ливерпуля» и «Барселоны»
    Карим Бензема Футбол Примера. «Эспаньол» разгромил «Атлетико», «Барса» уступила «Сельте», «Реал» сыграет с «Вильярреалом»Обзор матчей 36-го тура чемпионата Испании по футболу 15:170
  • 08:47
    • Сауль Альварес победил Джейкобса в объединительном бою
  • 08:35
    • Салах может сыграть с «Барселоной», Фирмино — нет
  • 08:09
    • «Хьюстон» в овертайме вырвал победу у «Голден Стэйт»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие