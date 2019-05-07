«Колорадо» — «Сан-Хосе». Прогноз (к. 2.03) и ставки на шестой матч второго раунда Кубка Стэнли 7 мая 2019 года

В рамках второго раунда Кубка Стэнли 7 мая 2019 года «Колорадо Эвеланш» примет «Сан-Хосе Шаркс». Начало матча — 05:00 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Сан-Хосе».

«Колорадо»

В пятом матче второго раунда плей-офф «Колорадо» на выезде уступил «Сан-Хосе» (1:2), и снова уступает в серии (2:3). Ошибаться «Эвеланш» больше нельзя, но по крайней мере шестая встреча пройдет на их льду, где теоретически легче взять победу.

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Единственную шайбу в матче забросил нападающий четвертого звена Тайсон Йост. Вратарь Филип Грубауэр трудился в поте лица, отразив 37 из 39 бросков, но этого не хватило для победы. Российский защитник Никита Задоров заработал только четыре минуты штрафа, вратарь Семен Варламов как обычно остался в запасе.

«Колорадо» в этот раз не использовал свой атакующий потенциал. Не принесло ожидаемых дивидендов и обьединение в одну тройку лидеров атаки — Мико Рантанена, Габриэля Ландескуга и Натана Маккиннона.

«Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» нельзя было проигрывать на своем льду в пятом матче, и «Шаркс» справились с задачей, дожав соперника. Теперь команда в шаге от выхода в финал Запада, а если в шестой игре «Колорадо» снова сравняет счет, решающая седьмая пройдет в Сан-Хосе.

Героем поединка стал ведущий нападающий «Шаркс» Томаш Гертл, который оформил дубль, и принес команде важнейшую победу. Другие лидеры — Логан Кутюр, Йонас Донской, защитники Эрик Карлссон и Марк Власич отдали по результативной передаче, а вратарь Мартин Джонс отразил 21 из 22 бросков.

«Сан-Хосе» почти в два раза перебросал «Колорадо» (39:22), и несмотря на то, что уступал по ходу матча 0:1, продемонстрировал характер, вырвав волевую победу. Отметим и тот факт, что «Шаркс» не пропустили ни одной шайбы в меньшинстве, но сравняли счет в большинстве.

Прогноз

В родных стенах «Колорадо» будет делать все, чтобы отыграться, но учитывая риск и важность победы в игре, вряд ли соперники будут слишком рисковать — прогноз на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,03. 0