«Колорадо» — «Сан-Хосе». Прогноз (к. 2.19) и ставки на четвертый матч второго раунда Кубка Стэнли 3 мая 2019 года

В рамках второго раунда Кубка Стэнли 3 мая 2019 года «Колорадо Эвеланш» примет «Сан-Хосе Шаркс». Начало матча — 05:00 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Сан-Хосе».

«Колорадо»

В третьем матче второго раунда «Колорадо» проиграл «Сан-Хосе» на своем льду (2:4), и снова уступает в серии — 1:2. Хотя «Эвеланш» до этого взяли победу на выезде, они уже потеряли фору, и теперь обязаны отыгрываться, пока есть возможность сделать это дома.

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По шайбе забросили ведущие форварды «Колорадо» Натан Маккиннон и Мэтт Ньетто, а вот вратарь Филип Грубауэр сыграл хуже, чем его визави, пропустив три шайбы с 30 бросков. Российский голкипер Семен Варламов на лед в плей-офф пока не выходит, защитник Никита Задоров провел 11 силовых приемов, завершив матч с полезностью «-1».

«Колорадо» сумел отыграться с 0:2 по ходу матча, и за характер команде ставим отдельный плюс. Но в целом оборона и вратарь сыграли не лучшим образом, что и привело к поражению.

«Сан-Хосе»

«Сан-Хосе», несмотря на поражение во второй игре, очень быстро сделал выводы, и уже в первой выездной игре взял победу над «Колорадо». Таким образом «Шаркс» выполнили задачу-минимум на выезде, к тому же повели в серии, и теперь в случае второй подряд победы окажутся в шаге от финала Запада.

Героем поединка стал топ-форвард «Сан-Хосе» Логан Кутюр, который оформил хет-трик, включая победную шайбу и гол в пустые ворота. Интересно, что последнюю шайбу Кутюр забросил после того, как вышел со скамейки штрафников. Также отметим его партнеров по тройке — Тимо Майера (гол и две передачи), и Густава Нюквиста (два ассиста). Вратарь Мартин Джонс отразил 25 из 27 бросков.

«Сан-Хосе» хоть и не реализовал ряд попыток в большинстве, но все равно использовал свою сильную сторону — игру в атаке. Если «Шаркс» продолжат регулярно забрасывать по четыре шайбы за матч — финал им обеспечен.

Прогноз

В четвертой игре «Колорадо» будет вынужден отыгрываться, нас наверняка ждет интересная битва, и можно рискнуть с прогнозом на тотал больше 6,5 с коэффициентом 2,19, учитывая атакующий стиль игры соперников. 0