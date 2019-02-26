«Колорадо» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч НХЛ 26 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 26 февраля 2019 года «Колорадо Эвеланш» примет «Флориду Пантерз». Начало матча — 05:00 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Флорида».

«Колорадо»

В прошлом матче «Колорадо» на выезде разбил «Нэшвилл» (5:0), выиграв четвертый поединок подряд и пятый из последних шести. Как видим, как только перед «Эвеланш» замаячил вылет из зоны плей-офф, они сразу воспрянули, поднявшись на восьмое место на Западе, хотя «Миннесота» отстает лишь на одно очко.

Все прогнозы на НХЛ

Российский вратарь Семен Варламов в этот раз остался в запасе, зато его дублер Филип Грубауэр сыграл великолепно, отразив все 38 бросков и сделав первый в сезоне шатаут. Шикарно сыграл российский защитник Никита Задоров, оформив гол+пас, а результат сделали лидеры — Натан Маккиннон и Алекс Керфут набрали по 3 (2+1) очка, Карл Содерберг отдал две передачи.

«Колорадо» играет очень результативно, забрасывая в среднем 3,32 шайбы за матч, и реализуя 22,4% большинства. Но оборона «Эвеланш» не входит даже в двадцатку.

«Флорида»

В прошлом поединке «Флорида» дома уничтожила «Лос-Анджелес» (6:1), выиграв четвертый из последних пяти матчей. Но «Пантерз» по-прежнему далеки от зоны плей-офф Востока — 10 очков отставания.

Снова удачно сыграли лидеры — нападающие Александр Барков и Джонатан Юбердо, а также защитник Кит Яндл оформили по голу и передаче, по шайбе забросили форварды Винсент Трошек, Джейми МакГинн и защитник Ян МакКошен, российский топ-форвард Евгений Дадонов отдал результативную передачу.

«Флорида» тоже в большей мере ориентирована на атаку, при этом у «Пантерз» третье большинство в НХЛ — 26,1% реализации. Но оборона и вратари в пятерке худших в Лиге — в среднем 3,33 пропущенные шайбы за матч.

Прогноз

Первая встреча команд завершилась выездной победой «Колорадо» (5:2), и учитывая тот ход, который набрали «Эвеланш» в последних играх, прогнозируем их победу в основное время с коэффициентом 2,04. 0