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    «Колорадо» Варламова может преподнести сюрприз в матче с «Торонто» Зайцева

    «Торонто» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч НХЛ 15 января 2019 года

    НХЛ Колорадо Эвеланш Торонто Мэйпл Лифс
    Прогноз на «Торонто» — «Колорадо»
    Семен Варламов, «Колорадо»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 15 января 2019 года «Торонто Мэйпл Лифс» примет «Колорадо Эвеланш». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Торонто» — «Колорадо».
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    «Торонто»

    В прошлом матче «Торонто» дома уступил «Бостону» (2:3) — это четвертое поражение «Мэйпл Лифс» в шести последних матчах, и они опустились уже на третье место в Восточной конференции, отставая от лидера «Тампы» на 14 очков.

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    В игре с «Бостоном» шайбы забросили нападающие Митч Марнер и Андреас Джонсон, две передачи отдал Каспари Капанен. Российские защитники Игорь Ожиганов и Никита Зайцев очков не набирали. Среди лидеров выделим также защитников Джейка Гардинера и Моргана Райли, нападающих Остона Мэттьюса и Джона Тавареса. Главная проблема — травмы двух основных вратарей Фредерика Андерсена и Гаррета Спаркса.

    По большинству показателей «Торонто» входит в топ-10 или находится рядом с десяткой. Но в большей мере у «Мэйпл Лифс» выделяется линия атаки — в среднем 3,59 заброшенные шайбы за матч и 3-й показатель в НХЛ.

    «Колорадо»

    В прошлом поединке «Колорадо» проиграл на выезде «Монреалю» (0:3), и продолжает падать вниз. «Эвеланш» проиграли в девятый раз в последних 10 матчах, но пока еще остаются в зоне плей-офф Запада, занимая 4-е место в Центральном дивизионе.

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    Вернувшийся после повреждения основной вратарь россиянин Семен Варламов сыграл не так уж плохо, отразив 28 из 30 бросков (третья шайба влетела в пустые ворота), но лидеры атаки Натан Маккиннон, Мико Рантанен и Габриэль Ландескуг провели очередной плохой матч. Травмированы два россиянина — защитник Никита Задоров, нападающий Владислав Каменев, также в лазарете защитник Марк Барберио, нападающий Колин Уилсон.

    «Колорадо» тоже более нацелен на атаку, чем на оборону, но в отличие от «Торонто», у «Эвеланш» выраженный дисбаланс линий — если по заброшенным шайбам и большинству команда входит в топ-8 НХЛ, то по пропущенным и меньшинству не попадает даже в топ-20.

    Прогноз

    Это первая встреча соперников в сезоне, и кризис «Эвеланш» делает явным фаворитом «Торонто». Но мы возьмем на себя риск спрогнозировать победу «Колорадо» в матче с коэффициентом 2,69. У «Лифс» также достаточно игровых проблем в последнее время, а лидеры «Лавин» рано или поздно должны вытащить хотя бы одну победу для команды. 0

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    Прогноз на «Торонто» — «Колорадо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.69. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 15 января 2019 года «Торонто Мэйпл Лифс» примет «Колорадо Эвеланш». Начало матча — 03:00 мск.
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