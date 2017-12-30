«Колорадо» — «Торонто». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 30 декабря

«Колорадо»

«Колорадо» продолжает чередовать победы с поражениями. В последних двух матчах «Эвеланш» обменялись победами с главным аутсайдером лиги «Аризоной». До этого уступили «Лос-Анджелесу» и «Тампе», но обыграли «Питтсбург» и «Флориду».

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Таких качелей не хватает «Лавинам», чтобы сдвинуться с последнего места сильного Центрального дивизиона. Но при этом в том же Атлантическом дивизионе, где играет «Торонто», «Колорадо» со своими 37 баллами шло бы на 4-м месте.

Из-за травмы «Эвеланш» не могут рассчитывать на ведущего защитника Тайсона Бэрри. Что касается статистики, то лучше всего «Колорадо» выглядит при игре в меньшинстве (83,5% и 7-й результат в лиге), а также по игре в атаке – 3,11 шайб в среднем за игру. Но с игрой в обороне у команды все плохо – в среднем 3,19 шайб за матч и 24-е место в НХЛ.

«Торонто»

В последнем матче «Торонто» на выезде сумело справиться с «Рейнджерс» (3:2), но в целом в последних шести матчах у «Мэйпл Лифс» четыре поражения. Из-за этого команда опустилась на третье место Атлантического дивизиона, пропустив вперед «Бостон».

В случае победы над «Колорадо», «Торонто» может вернуть себе вторую строчку, но при этом «Лифс» по-прежнему не могут рассчитывать на одного из ведущих защитников – россиянина Никиту Зайцева.

«Торонто» — одна из наиболее атакующих команд лиги. «Мэйпл Лифс» забрасывают в среднем 3,24 шайбы за игру – это 5-й результат в лиге. Также пятые подопечные Майка Бэбкока по игре в большинстве – 22,4%.

Прогноз

2,32Победа «Торонто» в основное время

Это первая встреча команд в сезоне, но фаворитом поединка выглядит именно «Торонто», играющий в быстрый атакующий хоккей. «Колорадо» с их тяжелой защитой будет непросто справиться с соперником. Есть смысл поставить на победу «Торонто» в основное время с коэффициентом 2,32.

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