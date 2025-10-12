прогноз на ЧМ-2026 и ставка на матч — 1.82

12 октября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Чад и ЦАР. Начало встречи — 19:00 мск.

Чад

Турнирное положение: Чад за тур до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года с одним баллом занимает последнюю, шестую позицию в группе.

Команда на 14 очков отстает даже от второй строчки, которая дает возможность сыграть в плей-офф, поэтому уже давно потеряла даже теоретические шансы пробиться в финальную часть турнира.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура африканской квалификации сборная на своем поле потерпела поражение от Мали (0:2).

Перед этим в восьмом туре отборочного цикла на мундиаль команда также осталась ни с чем, когда теперь уже в чужих стенах с результатом 1:3 проиграла Мадагаскару.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 17-ти последних играх, которые были официальными и товарищескими, Чад не выиграл при 11-ти поражениях и шести ничьих.

Такая форма сулит хозяевам мизерные шансы на победу и небольшие — на мировую, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Три гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

ЦАР

Турнирное положение: ЦАР за тур до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года с пятью баллами занимает предпоследнюю, пятую позицию в группе.

Команда на 14 пунктов отстает от второй строчки, которая дает шанс сыграть в плей-офф, поэтому также давно потеряла даже теоретические шансы пробиться в финальную часть турнира.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура квалификации сборная на своем поле потерпела разгромное поражение от Ганы (0:5).

Перед этим в восьмом туре отборочного цикла на ЧМ-2026 коллектив также остался без очков, когда теперь в домашних стенах с результатом 0:2 проиграл Коморским островам.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, ЦАР не выиграла при шести поражениях и трех ничьих.

Такая форма вроде бы сулит гостям плохие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником.

Луи Мафута — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Чада забивали обе команды

в шести из восьми последних матчей Чад проиграл

в шести из семи последних матчей ЦАР проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦАР — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.02. Ничья — в 3.40, победа Чада — в 3.80.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.30 и 1.63.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяева не выиграли, и при этом было забито больше 1,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

И хотя в девяти последних матчах гости не выиграли, они все же превосходят соперника в классе.

1.82 ЦАР не проиграет и тотал больше 1,5 голов

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч Чад — ЦАР принесёт прибыль 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: ЦАР не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех из четырех последних матчей Чада.

2.03 Обе команды забьют

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Чад — ЦАР принесёт прибыль 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: обе команды забьют за 2.03