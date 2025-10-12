12 октября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Чад и ЦАР. Начало встречи — 19:00 мск.
Чад
Турнирное положение: Чад за тур до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года с одним баллом занимает последнюю, шестую позицию в группе.
Команда на 14 очков отстает даже от второй строчки, которая дает возможность сыграть в плей-офф, поэтому уже давно потеряла даже теоретические шансы пробиться в финальную часть турнира.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура африканской квалификации сборная на своем поле потерпела поражение от Мали (0:2).
Перед этим в восьмом туре отборочного цикла на мундиаль команда также осталась ни с чем, когда теперь уже в чужих стенах с результатом 1:3 проиграла Мадагаскару.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 17-ти последних играх, которые были официальными и товарищескими, Чад не выиграл при 11-ти поражениях и шести ничьих.
Такая форма сулит хозяевам мизерные шансы на победу и небольшие — на мировую, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.
Три гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.
ЦАР
Турнирное положение: ЦАР за тур до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года с пятью баллами занимает предпоследнюю, пятую позицию в группе.
Команда на 14 пунктов отстает от второй строчки, которая дает шанс сыграть в плей-офф, поэтому также давно потеряла даже теоретические шансы пробиться в финальную часть турнира.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура квалификации сборная на своем поле потерпела разгромное поражение от Ганы (0:5).
Перед этим в восьмом туре отборочного цикла на ЧМ-2026 коллектив также остался без очков, когда теперь в домашних стенах с результатом 0:2 проиграл Коморским островам.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, ЦАР не выиграла при шести поражениях и трех ничьих.
Такая форма вроде бы сулит гостям плохие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником.
Луи Мафута — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Чада забивали обе команды
- в шести из восьми последних матчей Чад проиграл
- в шести из семи последних матчей ЦАР проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ЦАР — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.02. Ничья — в 3.40, победа Чада — в 3.80.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.30 и 1.63.
Прогноз: в четырех последних матчах хозяева не выиграли, и при этом было забито больше 1,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.
И хотя в девяти последних матчах гости не выиграли, они все же превосходят соперника в классе.
Ставка: ЦАР не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех из четырех последних матчей Чада.
Ставка: обе команды забьют за 2.03