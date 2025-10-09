прогноз на ЧМ-2026 и ставка на матч — 2.03

8 октября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Коморские острова и Мадагаскар. Начало встречи — 19:00 мск.

Коморские острова

Турнирное положение: Коморские острова за два тура до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года с 15-ю очками занимает третью позицию в группе.

Команда на четыре пункта отстает от первого, проходного на мундиаль места, а также на один балл от второй строчки, что может дать шанс сыграть в плей-офф, а ее-то как раз и занимает нынешний соперник.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура африканской квалификации сборная на чужом поле одержала победу над ЦАР (2:0).

Перед этим в седьмом туре отборочного цикла на мундиаль команда уже осталась без баллов, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 0:3 потерпела разгром от Мали.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних играх, пять из которых были официальными, а одной — товарищеской, Коморские острова выиграла лишь дважды при трех поражениях и одной ничьей.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам плохие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

Мизиан Маолида — лучший бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Мадагаскар

Турнирное положение: Мадагаскар за два тура до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает вторую — в зоне плей-офф — позицию с 16-ю очками.

Команда на три пункта отстает от первого, проходного на мундиаль места, а также лишь на один балл опережает третью строчку, которую как раз и занимает нынешний соперник.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная на своем поле одержала победу над Чадом (3:1).

Перед этим в седьмом туре отборочного цикла на ЧМ-2026 коллектив также набрал три балла, когда опять-таки в домашних стенах с результатом 2:0 переиграл ЦАР.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Мадагаскар выиграл шесть раз (дважды — не в основное время) при одном поражении.

Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы на три очка, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор чужого поля.

Райан Равелусун — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Коморских островов забивала только одна команда

в четырех из шести последних матчей Мадагаскара забивали обе команды

в четырех из шести последних матчей Мадагаскара забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Коморские острова — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.30. Ничья — в 3.15, победа Мадагаскара — в 3.35.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.30 и 1.60.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в их пяти последних выездных поединках.

И хотя в трех последних матчах хозяев забивал только один из соперников, результативность поединков аутсайдера дуэли, который при этом сыграет на выезде, должна стать решающим фактором.

Ставка: обе команды забьют за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей Мадагаскара.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30