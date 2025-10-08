8 октября в 1/2 финала второго этапа Кубка японской лиги по футболу сыграют «Кавасаки Фронтале» и «Касива Рейсол». Начало игры — в 13:00 мск.

«Кавасаки Фронтале»

Турнирное положение: «Кавасаки Фронтале» в нынешнем сезоне не блещет.  Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Кавасаки Фронтале» в 33 матчах набрал 53 зачетных балла.  А вот отличилась команда 60 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно.  «Кавасаки Фронтале» подписал мировую с «Киото» (1:1).

До того команда не сумела переиграть «Касиву» (4:4).  А вот поединок с «Сёнаном» принес викторию (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы.  В этих поединках «Кавасаки Фронтале» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кавасаки Фронтале» сражается за самые высокие места.  Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.

Причем «Кавасаки Фронтале» традиционно удачно противостоит «Касива Рейсолу».  В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 4 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно.  «Кавасаки Фронтале» должен воспользоваться фактором своего поля.

«Касива Рейсол»

Турнирное положение: «Касива Рейсол» текущий чемпионат проводит довольно удачно.  Команда ныне пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Касива Рейсол» еще способен побороться за чемпионство.  Команда отличилась 48 забитыми мячами при 33 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Касива Рейсол» одолела «Йокогаму Маринос» (1:0).

До того команда расписала мировую с «Кавасаки Фронтале» (4:4).  А вот чуть ранее она не сумела одолеть «Хиросиму» (0:0).

При этом «Касива Рейсол» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Касива Рейсол» намерена побороться за успех на всех фронтах.  А вот пропускает команда в среднем гол за матч.

При этом «Касива Рейсол» потенциально способен прибавить в плане реализации.  Да и не проигрывает команда уже полтора месяца.

Команда уже 8 лет не может переиграть «Кавасаки Фронтале».  А вот в нынешней диспозиции «Касива Рейсол» способен удивить оппонента.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером.  Команда постарается максимально преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

  • «Касива Рейсол» не проигрывает уже полтора месяца
  • «Кавасаки Фронтале» не проигрывает 3 матча кряду
  • «Касива Рейсол» уже 8 лет не может обыграть «Кавасаки Фронтале»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кавасаки Фронтале» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45.  Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.63 и 2.21.

Прогноз: «Кавасаки Фронтале» имеет качественный подбор исполнителей, и наверняка активно понесется в атаку.

Номинальные хозяева находятся в приличных кондициях, к тому же исторически успешно противостоит «Касиве».

Ставка: Победа «Кавасаки Фронтале» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50