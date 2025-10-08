прогноз на матч Кубок Японской лиги, ставка за 2.45

8 октября в 1/2 финала второго этапа Кубка японской лиги по футболу сыграют «Кавасаки Фронтале» и «Касива Рейсол». Начало игры — в 13:00 мск.

«Кавасаки Фронтале»

Турнирное положение: «Кавасаки Фронтале» в нынешнем сезоне не блещет. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Кавасаки Фронтале» в 33 матчах набрал 53 зачетных балла. А вот отличилась команда 60 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Кавасаки Фронтале» подписал мировую с «Киото» (1:1).

До того команда не сумела переиграть «Касиву» (4:4). А вот поединок с «Сёнаном» принес викторию (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Кавасаки Фронтале» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Кавасаки Фронтале» сражается за самые высокие места. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.

Причем «Кавасаки Фронтале» традиционно удачно противостоит «Касива Рейсолу». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 4 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Кавасаки Фронтале» должен воспользоваться фактором своего поля.

«Касива Рейсол»

Турнирное положение: «Касива Рейсол» текущий чемпионат проводит довольно удачно. Команда ныне пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Касива Рейсол» еще способен побороться за чемпионство. Команда отличилась 48 забитыми мячами при 33 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Касива Рейсол» одолела «Йокогаму Маринос» (1:0).

До того команда расписала мировую с «Кавасаки Фронтале» (4:4). А вот чуть ранее она не сумела одолеть «Хиросиму» (0:0).

При этом «Касива Рейсол» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Касива Рейсол» намерена побороться за успех на всех фронтах. А вот пропускает команда в среднем гол за матч.

При этом «Касива Рейсол» потенциально способен прибавить в плане реализации. Да и не проигрывает команда уже полтора месяца.

Команда уже 8 лет не может переиграть «Кавасаки Фронтале». А вот в нынешней диспозиции «Касива Рейсол» способен удивить оппонента.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается максимально преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Касива Рейсол» не проигрывает уже полтора месяца

«Кавасаки Фронтале» не проигрывает 3 матча кряду

«Касива Рейсол» уже 8 лет не может обыграть «Кавасаки Фронтале»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кавасаки Фронтале» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.63 и 2.21.

Прогноз: «Кавасаки Фронтале» имеет качественный подбор исполнителей, и наверняка активно понесется в атаку.

Номинальные хозяева находятся в приличных кондициях, к тому же исторически успешно противостоит «Касиве».

2.45 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Кавасаки Фронтале» — «Касива Рейсол» принесёт прибыль 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Победа «Кавасаки Фронтале» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.50 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Кавасаки Фронтале» — «Касива Рейсол» принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50