30 сентября во 2-м туре основного этапа Кубка АФК по футболу сыграют «Ахал» и «Аль-Хуссейн». Начало игры — в 16:45 мск.
«Ахал»
Турнирное положение: «Ахал» в своем чемпионате выступает не столь успешно. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Ахал» на 5 очков отстает от второй позиции. Да и забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ахал» уступил «Аркадагу» (1:4).
До того команда нанесла поражение «Мохун Багану» (1:0). А вот поединок с «Алтын Асыром» завершился паритетом (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Ахал» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ахал» нынче выглядит не столь монолитно. Команда чередует успешные поединки с провальными.
Причем «Ахал» явно даст знатный бой «Аль-Хуссейну». Команды делят лидерство в своем квартете, плюс туркмены успешно выступают в родных стенах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Ахал» постарается найти бреши в обороне соперника.
«Аль-Хуссейн»
Турнирное положение: «Аль-Хуссейн» в своем чемпионате относительно преуспевает. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Аль-Хуссейн» в 8 стартовых матчах набрал 15 очков. Команда отличилась 18 мячами при 7 пропущенных в собственные ворота.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Аль-Хуссейн» разгромил «Аль-Буку» (5:0).
До того команда была бита «Аль-Вехдату» (0:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Сепахану» (1:0).
При этом «Аль-Хуссейн» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Иорданцы крепки, и вполне способны прибавить. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
При этом «Аль-Хуссейн» не блещет стабильностью результатов. Иорданцы чередуют успешные поединки с блеклыми.
«Аль-Хуссейн» в среднем пропускают чуть реже гола за матч. Да и амбиции на Кубок АФК у иорданского клуба весьма высокие.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Аль-Хуссейн» постарается захватить лидерство в своем квартете.
Статистика для ставок
- Иорданцы в среднем забивают 2 гола за матч
- «Ахал» в среднем забивает реже 2 мячей за матч
- И те, и другие стартовали в турнире с минимальной победы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хуссейн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.
Прогноз: «Аль-Хуссейн» имеет качественный подбор атакующих исполнителей, и уж точно будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же «Ахал» не столь стабилен в плане игры и результатов.
Ставка: Победа «Аль-Хуссейна» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.50