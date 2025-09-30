прогноз на матч Кубка АФК, ставка за 2.10

30 сентября во 2-м туре основного этапа Кубка АФК по футболу сыграют «Ахал» и «Аль-Хуссейн». Начало игры — в 16:45 мск.

«Ахал»

Турнирное положение: «Ахал» в своем чемпионате выступает не столь успешно. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Ахал» на 5 очков отстает от второй позиции. Да и забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ахал» уступил «Аркадагу» (1:4).

До того команда нанесла поражение «Мохун Багану» (1:0). А вот поединок с «Алтын Асыром» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Ахал» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ахал» нынче выглядит не столь монолитно. Команда чередует успешные поединки с провальными.

Причем «Ахал» явно даст знатный бой «Аль-Хуссейну». Команды делят лидерство в своем квартете, плюс туркмены успешно выступают в родных стенах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Ахал» постарается найти бреши в обороне соперника.

«Аль-Хуссейн»

Турнирное положение: «Аль-Хуссейн» в своем чемпионате относительно преуспевает. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Хуссейн» в 8 стартовых матчах набрал 15 очков. Команда отличилась 18 мячами при 7 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Аль-Хуссейн» разгромил «Аль-Буку» (5:0).

До того команда была бита «Аль-Вехдату» (0:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Сепахану» (1:0).

При этом «Аль-Хуссейн» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Иорданцы крепки, и вполне способны прибавить. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

При этом «Аль-Хуссейн» не блещет стабильностью результатов. Иорданцы чередуют успешные поединки с блеклыми.

«Аль-Хуссейн» в среднем пропускают чуть реже гола за матч. Да и амбиции на Кубок АФК у иорданского клуба весьма высокие.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Аль-Хуссейн» постарается захватить лидерство в своем квартете.

Статистика для ставок

Иорданцы в среднем забивают 2 гола за матч

«Ахал» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

И те, и другие стартовали в турнире с минимальной победы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хуссейн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: «Аль-Хуссейн» имеет качественный подбор атакующих исполнителей, и уж точно будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же «Ахал» не столь стабилен в плане игры и результатов.

2.10 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Ахал» — «Аль-Хуссейн» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «Аль-Хуссейна» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.50 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Ахал» — «Аль-Хуссейн» принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Обе не забьют за 2.50