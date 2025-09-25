прогноз на матч Кубка Узбекистана, ставка за 2.66

25 сентября в 1/2 финала Кубка Узбекистана по футболу сыграют «Бухара» и «Согдиана». Начало игры — в 16:00 мск.

«Бухара»

Турнирное положение: «Бухара» борется за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Бухара» на 2 очка отстает от спасительной 13 позиции. А вот пропустила команда 37 мячей в 22 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бухара» разгромила «Навбахор» (5:0).

До того команда была бита «Насафом» (0:5). А вот поединок с «Бунёдкором» принес уверенный успех (4:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Бухара» забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бухара» относительно преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает чуть чаще одного мяча за матч.

Причем «Бухара» традиционно неудачно противостоит «Согдиане». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда максимально мотивирована выйти в финал Кубка.

«Согдиана»

Турнирное положение: «Согдиана» ходит в середняках чемпионата. Команда на данный момент находится на 9 месте.

Причем «Согдиана» всего на 5 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Согдиана» не уступила «Андижану» (2:2).

До того команда уверенно расправилась с АГМК (4:2). А вот чуть ранее она учинила разгром «Навбахору» (4:0).

При этом «Согдиана» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Согдиана» имеет не столь надежные тылы. Команда пропустила 28 мячей в 22 поединках чемпионата.

При этом «Согдиана» не проигрывала в 4 своих последних матчах. Да и вообще, потенциал у команды достаточно высокий.

Команда уже больше 7 лет не проигрывает «Бухаре». Да и в нынешней диспозиции она выглядит симпатичнее соперника.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда заметно прибавила в последних поединках.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают больше одного мяча за матч

«Согдиана» не проигрывает 4 матча кряду

«Бухара» победила в 3 своих последних поединках из 4

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Согдиана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.66. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.36 и 1.60.

Прогноз: «Согдиана» выглядит предпочтительнее соперника, и наверняка проведет встречу максимально агрессивно.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и «Бухара» пропускает уж чересчур часто.

Ставка: Победа «Согдианы» за 2.66.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.00