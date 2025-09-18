«Остину» ничего не светит?!

прогноз на матч Кубка США, ставка за 2.01

18 сентября в 1/2 финала Кубка США по футболу сыграют «Миннесота Юнайтед» и «Остин». Начало игры — в 03:30 мск.

«Миннесота Юнайтед»

Турнирное положение: «Миннесота Юнайтед» сражается за лидерство в своей конференции. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Миннесота Юнайтед» на 2 очка отстает от лидера. А вот пропустила команда 33 мяча в 30 поединках чемпионата США.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Миннесота Юнайтед» переиграл «Сан-Диего» (3:1).

До того команда не сумела одолеть «Портленд Тимберс» (1:1). А вот поединок с «Реал Солт-Лейк» принес три зачетных балла (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Миннесота Юнайтед» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Миннесота Юнайтед» нынче смотрится весьма выгодно. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

Причем «Миннесота Юнайтед» исторически сложно противостоит «Остину». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована пробиться в финал Кубка.

«Остин»

Турнирное положение: «Остин» сражается за попадание в топ-7. Команда на данный момент как раз находится на 7 месте.

Причем «Остин» на 2 очка оторвался от 8 позиции. Да и забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Остин» уступил «Далласу» (0:2).

До того команда нанесла поражение «Спортингу Канзас-Сити» (2:1). А вот чуть ранее уверенно одолела «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (3:1).

При этом «Остин» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Остин» имеет проблемы в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

При этом «Остин» до последней коллизии уступил дважды кряду. Вот только в двух последних очных встречах с «Миннесотой Юнайтед» команда разилась всего одной ничьей.

Команда весьма ершиста, однако стабильности в игре и результатах нет даже в первом приближении. А вот состав, по местным меркам, является довольно крепким.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Остин» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

«Миннесота Юнайтед» не проигрывает 4 матча кряду

«Остин» пропускает в среднем чуть чаще одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Миннесота Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.84 и 1.93.

Прогноз: «Миннесота Юнайтед» выглядит предпочтительнее соперника, и уж точно активно понесётся в атаку.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же «Остин» нынче не блещет стабильностью результатов.

2.01 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Миннесота Юнайтед» за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.93 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТБ 3.5 за 2.93