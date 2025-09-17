17 сентября в 1-м туре группового этапа Кубка АФК по футболу сыграют «Аркадаг» и «Андижан». Начало игры — в 16:45 мск.

«Аркадаг»

Турнирное положение: «Аркадаг» сражается за высокие места.  Команда в своем чемпионате пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.

При этом «Аркадаг» в чемпионате Туркменистана не потерял ни одного очка.  Причем команда пропустила всего 12 мячей в 20 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Аркадаг» одолел «Мерв» (3:1).

До того команда нанесла поражение «Шагадаму» (4:1).  Плюс поединок с «Алтын Асыром» завершился уверенной викторией (5:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед.  В этих поединках «Аркадаг» забил 25 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аркадаг» явно намерен сразу закрепиться в группе лидеров.  Да и в кадровом плане команда выглядит весьма выгодно.

Причем «Аркадаг» победил в шести своих последних поединках.  Более того, лишь последняя виктория получилась не крупной.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно.  Команда мотивирована добыть первую победу в турнире.

«Андижан»

Турнирное положение: «Андижан» в своем чемпионате выступает неудачно.  Команда на данный момент находится на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Андижан» всего на 2 очка опережает опасную зону.  Причем забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Андижан» был бит «Пахтакором» (2:6).

До того команда потерпела поражение от «Машъала» (0:1).  А вот чуть ранее она уступила еще и «Навбахору» (0:1).

При этом «Андижан» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Андижан» нынче находится в кризисе.  Команда уступила в трех своих последних поединках.

При этом «Андижан» имеет довольно скромный подбор игроков.  Да и серия без побед составляет уже четыре матча.

Команда имеет заметные сложности в плане надежности тылов.  В среднем она пропускает чаще одного мяча за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы.  Команда Максима Шацких постарается дать бой туркменам.

Статистика для ставок

  • «Андижан» уступил в 3 своих последних матчах
  • «Аркадаг» победил в 6 последних поединках
  • «Аркадаг» еще не терял очков в своем чемпионате

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аркадаг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58.  Ничья оценена в 4.35, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.37 и 2.78.

Прогноз: «Аркадаг» нынче находится в приличных кондициях, плюс максимально мотивирован с первых туров выбиться в лидеры группы.

Номинальные хозяева выглядят в разы монолитнее узбеков, и уж точно сразу активно понесутся в атаку.

Ставка: Победа «Аркадага» в 1 тайме за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.00