    «Ахалу» сразу несдобровать?!

    АТК — Ахал. Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, Кубок АФК, 16 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на АТК — «Ахал»
    «Ахал»
    16 сентября в 1-м туре группового этапа Кубка АФК по футболу сыграют АТК и «Ахал». Начало игры — в 16:45 мск. Ставка и прогноз на матч АТК — «Ахал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    АТК

    Турнирное положение: Индийцы сильны, но стабильностью не блещут. Команда до последней коллизии уступила 3 раза кряду.

    При этом АТК уже месяц не проводил официальных поединков. Так что недостаток игровой практики не может не сказаться.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. АТК уступил «Ист Бенгалу» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Даймонд Харбору» (1:0). Да и поединок с «Бордер Секьюрити Форс» завершился успехом (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках АТК забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Индийцы явно намерены сразу закрепиться в группе лидеров. Да и в кадровом плане команда выглядит вполне выгодно.

    Причем АТК весьма преуспевает в плане реализации. Две последних победы команда одержала с разгромным счетом.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована добыть первую победу в турнире.

    «Ахал»

    Турнирное положение: Туркмены в своем чемпионате выступают неудачно. Команда на данный момент находится на 3 месте.

    Причем «Ахал» на один зачетный балл отстает от второй позиции. Причем забивает команда в среднем почти 2 мяча за матч.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ахал» не сумел одолеть «Алтын Асыр» (0:0).

    До того команда нанесла поражение «Регар-ТадАЗ» (2:1). А вот чуть ранее она уверенно одолела «Небитчи» (2:0).

    При этом «Ахал» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: Туркмены без боя не сдаются никому. Команда способна побороться за проход в плей-офф турнира.

    При этом «Ахал» не проигрывает три матча кряду. В этих поединках команда пропустила в свои ворота всего 1 раз.

    Команда имеет вполне-себе надежные тылы. В среднем она пропускает фактически один гол за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда твердо намерена зацепиться за очки.

    Статистика для ставок

    • «Ахал» не проигрывал в 3 своих последних матчах

    • АТК до последней коллизии победил трижды кряду

    • «Ахал» в 3 своих последних поединках пропустил всего 1 мяч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: АТК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.55 и 2.48.

    Прогноз: АТК выглядит мощнее оппонента, и уж точно сразу активно понесется в атаку.

    Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и туркмены не столь стабильны.

    Ставка: Победа АТК в 1 тайме за 2.26.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.32

