    «Сепахан» ждёт коллизия

    Аль-Хуссейн — Сепахан. Ставка (к. 2.57) и прогноз на футбол, Кубок АФК, 16 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Аль-Хуссейн» — «Сепахан»
    Мохаммед Хазбави
    16 сентября в 1-м туре группового этапа Кубка АФК по футболу сыграют «Аль-Хуссейн» и «Сепахан». Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Хуссейн» — «Сепахан», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Аль-Хуссейн»

    Турнирное положение: Иорданцы сражаются за высокие места. Команда в своем чемпионате пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Аль-Хуссейн» в 6 стартовых турах чемпионата Иордании набрал 12 очков. Отрыв от лидера составляет всего один балл.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аль-Хуссейн» не смог одолеть «Аль-Файсали» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Сама Аль-Сархану» (1:0). А вот поединок с «Аль-Вехдатом» завершился паритетом (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Аль-Хуссейн» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Иорданцы явно намерены сразу закрепиться в группе лидеров. Да и в кадровом плане команда выглядит весьма выгодно.

    Причем «Аль-Хуссейн» не проигрывает уже 5 месяцев. Да и вообще, иорданцы способны поднатореть в плане реализации.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована добыть первую победу в турнире.

    «Сепахан»

    Турнирное положение: Иранцы в своем чемпионате выступают неудачно. Команда на данный момент находится на 13 месте.

    Причем «Сепахан» набрал всего 2 очка в трех стартовых турах. Причем в них команда забила всего 2 мяча.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сепахан» не сумел одолеть «Сирджан» (1:1).

    До того команда потерпела поражение от «Персеполиса» (0:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Малаваном» (1:1).

    При этом «Сепахан» в 5 своих последних поединках добыл всего 3 ничьих. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: Иранцы без боя не сдаются никому. Команда способна побороться за проход в плей-офф турнира.

    При этом «Сепахан» имеет весьма крепкий состав. Вот только последние успехи явно негативно подействуют в психологическом плане.

    Команда имеет вполне-себе надежные тылы. В среднем она пропускает фактически один гол за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда твердо намерена зацепиться за очки.

    Статистика для ставок

    • «Сепахан» не побеждал в 5 своих последних матчах

    • «Аль-Хуссейн» не проигрывает уже 5 месяцев

    • «Аль-Хуссейн» в 3 своих последних поединках пропустил всего 1 мяч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хуссейн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 2.75, а победа оппонента — в скромные 2.95.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.57.

    Прогноз: «Аль-Хуссейн» выглядит мощнее оппонента, плюс максимально мотивирован с первых туров выбиться в лидеры.

    Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно активно понесутся в атаку.

    Ставка: Победа «Аль-Хуссейна» за 2.57.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

