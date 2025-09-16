Аль-Хуссейн — Сепахан. Ставка (к. 2.57) и прогноз на футбол, Кубок АФК, 16 сентября 2025 года

«Аль-Хуссейн»
Турнирное положение: Иорданцы сражаются за высокие места. Команда в своем чемпионате пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.
При этом «Аль-Хуссейн» в 6 стартовых турах чемпионата Иордании набрал 12 очков. Отрыв от лидера составляет всего один балл.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аль-Хуссейн» не смог одолеть «Аль-Файсали» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Сама Аль-Сархану» (1:0). А вот поединок с «Аль-Вехдатом» завершился паритетом (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Аль-Хуссейн» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Иорданцы явно намерены сразу закрепиться в группе лидеров. Да и в кадровом плане команда выглядит весьма выгодно.
Причем «Аль-Хуссейн» не проигрывает уже 5 месяцев. Да и вообще, иорданцы способны поднатореть в плане реализации.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована добыть первую победу в турнире.
«Сепахан»
Турнирное положение: Иранцы в своем чемпионате выступают неудачно. Команда на данный момент находится на 13 месте.
Причем «Сепахан» набрал всего 2 очка в трех стартовых турах. Причем в них команда забила всего 2 мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сепахан» не сумел одолеть «Сирджан» (1:1).
До того команда потерпела поражение от «Персеполиса» (0:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Малаваном» (1:1).
При этом «Сепахан» в 5 своих последних поединках добыл всего 3 ничьих. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: дисквалифицированных нет.
Состояние команды: Иранцы без боя не сдаются никому. Команда способна побороться за проход в плей-офф турнира.
При этом «Сепахан» имеет весьма крепкий состав. Вот только последние успехи явно негативно подействуют в психологическом плане.
Команда имеет вполне-себе надежные тылы. В среднем она пропускает фактически один гол за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда твердо намерена зацепиться за очки.
Статистика для ставок
- «Сепахан» не побеждал в 5 своих последних матчах
- «Аль-Хуссейн» не проигрывает уже 5 месяцев
- «Аль-Хуссейн» в 3 своих последних поединках пропустил всего 1 мяч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хуссейн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 2.75, а победа оппонента — в скромные 2.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.57.
- 2.15Эспаньол — Мальорка: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.00Реал Мадрид — Марсель: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 1.92Атлетик — Арсенал: прогноз и ставкаЗавтра в 19:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Аль-Хуссейн» выглядит мощнее оппонента, плюс максимально мотивирован с первых туров выбиться в лидеры.
Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно активно понесутся в атаку.
Ставка: Победа «Аль-Хуссейна» за 2.57.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20