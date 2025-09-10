ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось Матвей Кисляк — полузащитник ЦСКАТрансферный дайджест. 2 — 8 сентября Андре ОнанаМежду гением и хаосом: почему у Онана не получилось в «Манчестер Юнайтед»?
  • 23:51
    • Италия вырвала победу у Израиля в результативном матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:45
    • Швейцария разгромила Словению в квалификации ЧМ-2026, Швеция проиграла Косово
  • 23:43
    • Хорватия разгромила Черногорию в матче квалификации ЧМ-2026
  • 22:03
    • Гол Виноградова обеспечил «Торпедо» победу над СКА
  • 20:19
    • Источник: Защитник «Фенербахче» Джику подписал контракт со «Спартаком»
  • 19:40
    • «Салават Юлаев» в овертайме дожал «Металлург»
  • 19:04
    • «Урал» потерял очки в матче с «Нефтехимиком», победы «Спартака» и «Челябинска»
    Все новости спорта

    Забить получится у всех

    Кюрасао — Бермудские острова. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 10 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026
    Прогноз и ставки на Кюрасао — Бермудские острова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кюрасао
    10 сентября во 2-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Кюрасао и Бермудские острова. Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кюрасао — Бермудские острова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Кюрасао

    Турнирное положение: Кюрасаоанцы явно намерены оказаться в дуэте лидеров своего квартета. На текущий момент команда в своей отборочной группе пребывает на 3 позиции.

    При этом Кюрасао имеет довольно скромный подбор игроков. Плюс команда не может победить уже 4 матча к кряду.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Кюрасаоанцы не смогли одолеть Тринидад и Тобаго (0:0).

    При этом чуть ранее Кюрасао уступил Гондурасу (1:2). А вот поединок с Канадой завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Кюрасао добыла одну викторию. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Кюрасаоанцы на данном этапе выглядят не столь монолитно. А вот в плане реализации команда не преуспевает, отличившись 2 раза в 3 последних матчах.

    При всем при этом Кюрасао имеет относительно надежные тылы. В четырех своих последних поединках команда пропустила 3 мяча.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Кюрасаоанцы явно постараются запрыгнуть в дуэт лидеров.

    Бермудские острова

    Турнирное положение: Островитяне сражаются за второе место. Команда ныне пребывает на 4 строчке турнирной таблицы своей отборочной группы.

    Причем Бермудские острова до последней неудачи победили дважды кряду. А вот матчи с более крепкими оппонентами складываются для команды сложно.

  • Кьеза, Онана и еще четыре игрока, которые могут перебраться из АПЛ в Турцию
  • Лето закончилось, но трансферы в Суперлигу еще возможны
  • 07/09/2025

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Островитяне были биты Ямайкой (0:4).

    До того команда нанесла поражение Кубе (2:1). А еще чуть ранее она сумела одолеть Каймановы острова (5:0).

    Вообще же, Бермудские острова в 5 своих последних матчах добыли 2 победы. Забила в них команда 10 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Островитяне имеют скромный подбор игроков. Да и вообще, стабильности результатов нет даже в первом приближении.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом Бермудские острова крайне натужно противостоят более статусным соперникам. А вот дать бой команда способна кому угодно.

    Команда способна поднатореть во всех игровых компонентах. Островитяне постараются не отставать от дуэта лидеров.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команде вполне по силам преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Бермудские острова до последней коллизии победили дважды кряду

    • Кюрасао не побеждал в 4 своих последних поединках

    • Обе команды пока не забивали на групповом этапе квалификации

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Кюрасао — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 18.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.54.

    Прогноз: Островитянам палец в рот не клади, и они явно постараются разжиться очками.

    Номинальные гости способны еще поднатореть в плане реализации, да и кюрасаоанцы забивают с некоторой натугой.

    Ставка: Обе забьют за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.20

    Ещё прогнозы на спорт
    2.56
  • Прогноз на матч Хименес-Касинцева — Приданкина
  • Теннис
  • Сегодня в 00:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кава — Йович
  • Теннис
  • Сегодня в 00:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Саккари — Жакмо
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Маккейб — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Котов — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Новая Зеландия — Австралия
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Мансури — Эала
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хаддад — Тона
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фуллана — Сарасуа
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Азербайджан — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Армения — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч ЮАР — Нигерия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эстония — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кюрасао — Бермудские острова: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 10.09.202503:00. Забить получится у всех
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры