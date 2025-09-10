Кюрасао — Бермудские острова. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 10 сентября 2025 года

Кюрасао
Турнирное положение: Кюрасаоанцы явно намерены оказаться в дуэте лидеров своего квартета. На текущий момент команда в своей отборочной группе пребывает на 3 позиции.
При этом Кюрасао имеет довольно скромный подбор игроков. Плюс команда не может победить уже 4 матча к кряду.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Кюрасаоанцы не смогли одолеть Тринидад и Тобаго (0:0).
При этом чуть ранее Кюрасао уступил Гондурасу (1:2). А вот поединок с Канадой завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Кюрасао добыла одну викторию. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Кюрасаоанцы на данном этапе выглядят не столь монолитно. А вот в плане реализации команда не преуспевает, отличившись 2 раза в 3 последних матчах.
При всем при этом Кюрасао имеет относительно надежные тылы. В четырех своих последних поединках команда пропустила 3 мяча.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Кюрасаоанцы явно постараются запрыгнуть в дуэт лидеров.
Бермудские острова
Турнирное положение: Островитяне сражаются за второе место. Команда ныне пребывает на 4 строчке турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Бермудские острова до последней неудачи победили дважды кряду. А вот матчи с более крепкими оппонентами складываются для команды сложно.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Островитяне были биты Ямайкой (0:4).
До того команда нанесла поражение Кубе (2:1). А еще чуть ранее она сумела одолеть Каймановы острова (5:0).
Вообще же, Бермудские острова в 5 своих последних матчах добыли 2 победы. Забила в них команда 10 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Островитяне имеют скромный подбор игроков. Да и вообще, стабильности результатов нет даже в первом приближении.
При этом Бермудские острова крайне натужно противостоят более статусным соперникам. А вот дать бой команда способна кому угодно.
Команда способна поднатореть во всех игровых компонентах. Островитяне постараются не отставать от дуэта лидеров.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команде вполне по силам преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- Бермудские острова до последней коллизии победили дважды кряду
- Кюрасао не побеждал в 4 своих последних поединках
- Обе команды пока не забивали на групповом этапе квалификации
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Кюрасао — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 18.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.54.
- 1.78Сербия — Англия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.85Азербайджан — Украина: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.84Венгрия — Португалия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Островитянам палец в рот не клади, и они явно постараются разжиться очками.
Номинальные гости способны еще поднатореть в плане реализации, да и кюрасаоанцы забивают с некоторой натугой.
Ставка: Обе забьют за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.20