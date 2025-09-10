Кюрасао — Бермудские острова. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 10 сентября 2025 года

10 сентября во 2-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Кюрасао и Бермудские острова. Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кюрасао — Бермудские острова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кюрасао

Турнирное положение: Кюрасаоанцы явно намерены оказаться в дуэте лидеров своего квартета. На текущий момент команда в своей отборочной группе пребывает на 3 позиции.

При этом Кюрасао имеет довольно скромный подбор игроков. Плюс команда не может победить уже 4 матча к кряду.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Кюрасаоанцы не смогли одолеть Тринидад и Тобаго (0:0).

При этом чуть ранее Кюрасао уступил Гондурасу (1:2). А вот поединок с Канадой завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Кюрасао добыла одну викторию. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Кюрасаоанцы на данном этапе выглядят не столь монолитно. А вот в плане реализации команда не преуспевает, отличившись 2 раза в 3 последних матчах.

При всем при этом Кюрасао имеет относительно надежные тылы. В четырех своих последних поединках команда пропустила 3 мяча.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Кюрасаоанцы явно постараются запрыгнуть в дуэт лидеров.

Бермудские острова

Турнирное положение: Островитяне сражаются за второе место. Команда ныне пребывает на 4 строчке турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Бермудские острова до последней неудачи победили дважды кряду. А вот матчи с более крепкими оппонентами складываются для команды сложно.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Островитяне были биты Ямайкой (0:4).

До того команда нанесла поражение Кубе (2:1). А еще чуть ранее она сумела одолеть Каймановы острова (5:0).

Вообще же, Бермудские острова в 5 своих последних матчах добыли 2 победы. Забила в них команда 10 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Островитяне имеют скромный подбор игроков. Да и вообще, стабильности результатов нет даже в первом приближении.

При этом Бермудские острова крайне натужно противостоят более статусным соперникам. А вот дать бой команда способна кому угодно.

Команда способна поднатореть во всех игровых компонентах. Островитяне постараются не отставать от дуэта лидеров.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команде вполне по силам преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Бермудские острова до последней коллизии победили дважды кряду

Кюрасао не побеждал в 4 своих последних поединках

Обе команды пока не забивали на групповом этапе квалификации

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Кюрасао — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 18.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.54.

Прогноз: Островитянам палец в рот не клади, и они явно постараются разжиться очками.

Номинальные гости способны еще поднатореть в плане реализации, да и кюрасаоанцы забивают с некоторой натугой.

Ставка: Обе забьют за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20