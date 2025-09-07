ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Дания — ШотландияШотландия сдержала Данию и увезла громкую ничью из Копенгагена Мануэль УгартеСейчас или никогда: Мануэль Угарте как последняя опора полузащиты «МЮ» Гранит ДжакаВертикальный лифт или жесткая реальность: смогут ли «Лидс», «Сандерленд» и «Бернли» сломать проклятие новичков АПЛ
  • 07:19
    • Синнер вышел в финал US Open — 2025, обыграв Оже-Альяссима
  • 08:24
    • Кэри Прайс покидает «Монреаль»
  • 00:51
    • Алькарас одолел Джоковича и пробился в финал US Open — 2025
  • 23:50
    • Франция обыграла Украину в матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:46
    • Италия одержала победу над Эстонией в матче отбора на ЧМ-2026
  • 22:11
    • «Локомотив» по буллитам обыграл «Трактор» в первом матче нового сезона КХЛ
  • 00:08
    • Гол Крамарича обеспечил Хорватии победу над Фарерскими островами в матче отбора на ЧМ-2026
    «Урава Ред» потерпит неудачу

    Кавасаки Фронтале — Урава Ред. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Кубок японской лиги, 7 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на «Кавасаки Фронтале» — «Урава Ред»
    «Урава Ред»
    7 сентября в 1/4 финала Кубка японской лиги по футболу сыграют «Кавасаки Фронтале» и «Урава Ред». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кавасаки Фронтале» — «Урава Ред», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Кавасаки Фронтале»

    Турнирное положение: «Кавасаки Фронтале» нынешний сезон проводит бледновато. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы чемпионата Японии.

    При этом «Кавасаки Фронтале» в 28 поединках набрал 45 очков. В них команда отличилась 50 результативными выстрелами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кавасаки Фронтале» не смог одолеть «Урава Ред» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Мачиде» (5:0). Да и поединок с «Нагоей» завершился викторией (4:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Кавасаки Фронтале» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 13.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Кавасаки Фронтале» нынче выглядит достаточно монолитно. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

    Причем «Кавасаки Фронтале» традиционно успешно противостоит «Урава Ред». В 5 последних очных поединках команда победила 1 раз при 4 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Кавасаки Фронтале» способен еще поднатореть в плане реализации.

    «Урава Ред»

    Турнирное положение: «Урава Ред» нынешний чемпионат проводит не столь удачно. Команда на данный момент находится на 7 месте.

    Причем «Урава Ред» набрал 47 очков в 28 матчах МЛС. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Урава Ред» не уступил «Кавасаки Фронтале» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Альбирекс Ниигате» (1:0). А вот чуть ранее она была бита «Токио» (1:2).

    При этом «Урава Ред» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Урава Ред» крепок, но стабильностью не блещет. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

    При этом «Урава Ред» не проигрывает 2 матча кряду. Да и вообще, команда явно способна прибавить во всех компонентах.

    Команда явно постарается пробиться в полуфинал Кубка японской лиги. Да и оборона соперника нередко допускает результативные ошибки.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Урава Ред» не проигрывает 2 матча подряд

    • «Кавасаки Фронтале» имеет четырехматчевую серию без поражений

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кавасаки Фронтале» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.81 и 2.00.

    Прогноз: «Кавасаки Фронтале» нынче выглядит монолитнее оппонента, плюс максимально мотивирован пробиться в полуфинал турнира.

    Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных исполнителей, и уж точно активно понесутся в атаку.

    Ставка: Победа «Кавасаки Фронтале» за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.94

    Кавасаки Фронтале — Урава Ред: прогноз и ставка за 2.12, статистика, коэффициенты матча 07.09.202513:00. «Урава Ред» потерпит неудачу
