Кавасаки Фронтале — Урава Ред. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Кубок японской лиги, 7 сентября 2025 года

7 сентября в 1/4 финала Кубка японской лиги по футболу сыграют «Кавасаки Фронтале» и «Урава Ред». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кавасаки Фронтале» — «Урава Ред», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кавасаки Фронтале»

Турнирное положение: «Кавасаки Фронтале» нынешний сезон проводит бледновато. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы чемпионата Японии.

При этом «Кавасаки Фронтале» в 28 поединках набрал 45 очков. В них команда отличилась 50 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кавасаки Фронтале» не смог одолеть «Урава Ред» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Мачиде» (5:0). Да и поединок с «Нагоей» завершился викторией (4:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Кавасаки Фронтале» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 13.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кавасаки Фронтале» нынче выглядит достаточно монолитно. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

Причем «Кавасаки Фронтале» традиционно успешно противостоит «Урава Ред». В 5 последних очных поединках команда победила 1 раз при 4 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Кавасаки Фронтале» способен еще поднатореть в плане реализации.

«Урава Ред»

Турнирное положение: «Урава Ред» нынешний чемпионат проводит не столь удачно. Команда на данный момент находится на 7 месте.

Причем «Урава Ред» набрал 47 очков в 28 матчах МЛС. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Урава Ред» не уступил «Кавасаки Фронтале» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Альбирекс Ниигате» (1:0). А вот чуть ранее она была бита «Токио» (1:2).

При этом «Урава Ред» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Урава Ред» крепок, но стабильностью не блещет. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

При этом «Урава Ред» не проигрывает 2 матча кряду. Да и вообще, команда явно способна прибавить во всех компонентах.

Команда явно постарается пробиться в полуфинал Кубка японской лиги. Да и оборона соперника нередко допускает результативные ошибки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Урава Ред» не проигрывает 2 матча подряд

«Кавасаки Фронтале» имеет четырехматчевую серию без поражений

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кавасаки Фронтале» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.81 и 2.00.

Прогноз: «Кавасаки Фронтале» нынче выглядит монолитнее оппонента, плюс максимально мотивирован пробиться в полуфинал турнира.

Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных исполнителей, и уж точно активно понесутся в атаку.

Ставка: Победа «Кавасаки Фронтале» за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.94