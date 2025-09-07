Касива — Йокогама Маринос. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Кубок японской Лиги, 7 сентября 2025 года

«Касива» примет дома «Йокогама Маринос» в ответном матче четвертьфинала Кубка японской Лиги. Поединок состоится 7 сентября и начнется в 13:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Касива» — «Йокогама Маринос», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Касива»

Турнирное положение: «Касива» выиграла первый этап Кубка Лиги, в котором стартовала еще в 1/64 финала. До нынешней стадии ей удалось пройти сразу четыре раунда.

Команда по итогам 28-ми поединков Джей-лиги занимает вторую строчку и лишь на один балл отстает от лидера первенства «Киото», а также только по дополнительным показателям опережает ближайшего преследователя «Кобе».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был первым в четвертьфинале Кубка Лиги, клуб на выездной арене одержал разгромную победу над «Йокогамой Маринос» (4:1).

Перед этим в рамках 28-го тура национального чемпионата коллектив набрал три очка, когда на своем поле одержал победу над «Ависпой Фукуокой» (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Касива» выиграла, а в пяти последних матчах проиграла лишь раз.

Это говорит об отличной форме хозяев и соответствующих шансах на еще одну победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Юки Какита — лучший бомбардир команды и Кубка японской Лиги с четырьмя голами.

«Йокогама Маринос»

Турнирное положение: «Йокогама Маринос», в отличие от своего соперника, только начал свои выступления в Кубке японской Лиги на данной стадии.

Команда по итогам 28 туров занимает 17-ю строчку в Джей-лиге и лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета (18-20-я позиции), а также на четыре балла отстает от 16-й «Нагои».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был первым в четвертьфинале Кубка Лиги, клуб на своем поле потерпел разгром от «Касивы» (1:4).

Перед этим коллектив в рамках 28-го тура национального чемпионата коллектив в чужих стенах потерпел поражение от потерпел поражение от «Кобе» с результатом 0:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Йокогама Маринос» ни разу не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.

Это говорит о плохой форме гостей, что сулит им соответствующие шансы на любую победу, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Асахи Уэнака — автор пока что единственного гола команды в Кубке японской Лиги.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Касивы» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Йокогамы Маринос» хотя бы одна команда не забивала

в трех из пяти последних матчей «Йокогамы Маринос» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Касива» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.90, победа «Йокогамы Маринос» — в 4.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в трех последних матчах хозяева выиграли, и было забито больше 2,5 голов. В трех последних домашних поединках они также выиграли, но при этом было забито больше 1,5 голов.

Между тем, гости проиграли в последнем матче (как раз против нынешнего соперника), в котором было забито больше 4,5 голов.

Ставка: «Касива» победит и тотал больше 1,5 голов за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах хозяев.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10