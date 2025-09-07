ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Состоится ли еще один разгром?

    Касива — Йокогама Маринос. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Кубок японской Лиги, 7 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Касива» — «Йокогама Маринос»
    Юки Какита
    «Касива» примет дома «Йокогама Маринос» в ответном матче четвертьфинала Кубка японской Лиги. Поединок состоится 7 сентября и начнется в 13:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Касива» — «Йокогама Маринос», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Касива»

    Турнирное положение: «Касива» выиграла первый этап Кубка Лиги, в котором стартовала еще в 1/64 финала. До нынешней стадии ей удалось пройти сразу четыре раунда.

    Команда по итогам 28-ми поединков Джей-лиги занимает вторую строчку и лишь на один балл отстает от лидера первенства «Киото», а также только по дополнительным показателям опережает ближайшего преследователя «Кобе».

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был первым в четвертьфинале Кубка Лиги, клуб на выездной арене одержал разгромную победу над «Йокогамой Маринос» (4:1).

    Перед этим в рамках 28-го тура национального чемпионата коллектив набрал три очка, когда на своем поле одержал победу над «Ависпой Фукуокой» (2:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Касива» выиграла, а в пяти последних матчах проиграла лишь раз.

    Это говорит об отличной форме хозяев и соответствующих шансах на еще одну победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Юки Какита — лучший бомбардир команды и Кубка японской Лиги с четырьмя голами.

    «Йокогама Маринос»

    Турнирное положение: «Йокогама Маринос», в отличие от своего соперника, только начал свои выступления в Кубке японской Лиги на данной стадии.

    Команда по итогам 28 туров занимает 17-ю строчку в Джей-лиге и лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета (18-20-я позиции), а также на четыре балла отстает от 16-й «Нагои».

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был первым в четвертьфинале Кубка Лиги, клуб на своем поле потерпел разгром от «Касивы» (1:4).

    Перед этим коллектив в рамках 28-го тура национального чемпионата коллектив в чужих стенах потерпел поражение от потерпел поражение от «Кобе» с результатом 0:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Йокогама Маринос» ни разу не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.

    Это говорит о плохой форме гостей, что сулит им соответствующие шансы на любую победу, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Асахи Уэнака — автор пока что единственного гола команды в Кубке японской Лиги.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Касивы» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Йокогамы Маринос» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из пяти последних матчей «Йокогамы Маринос» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Касива» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.90, победа «Йокогамы Маринос» — в 4.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяева выиграли, и было забито больше 2,5 голов. В трех последних домашних поединках они также выиграли, но при этом было забито больше 1,5 голов.

    Между тем, гости проиграли в последнем матче (как раз против нынешнего соперника), в котором было забито больше 4,5 голов.

    Ставка: «Касива» победит и тотал больше 1,5 голов за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах хозяев.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10

    Касива — Йокогама Маринос: прогноз и ставка за 2.02, статистика, коэффициенты матча 07.09.202513:00. Состоится ли еще один разгром?
