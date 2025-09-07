Хиросима — Сёнан. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок японской Лиги, 7 сентября 2025 года

«Хиросима»
Турнирное положение: «Хиросима» начала свои выступления в Кубке японской Лиги позже соперника — в 1/8 финала, поэтому прошла только одну стадию турнира.
Команда по итогам 29-ти поединков Джей-лиги занимает шестую строчку и лишь на три балла отстает от зоны континентальных турниров, а также на три очка опережает своего ближайшего преследователя.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был первым в четвертьфинале Кубка Лиги, клуб на выездной арене проиграл с результатом 2:3, поэтому дома ему необходимо побеждать.
Перед этим в рамках 28-го тура национального чемпионата коллектив также не сумел выиграть, когда в чужих стенах разошелся мировой с «Сересо Осака» (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Хиросима» не выиграла при одном поражении и одной ничьей.
Это говорит о не лучший форме хозяев, тем не менее, их шансы на успех все же высоки, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Четыре гола команды в Кубке японской Лиги забивали разные игроки.
«Сёнан»
Турнирное положение: «Сёнан», в отличие от соперника, начал свои выступления в Кубке японской Лиги еще в 1/64 финала, поэтому уже прошел четыре стадии турнира.
Команда по итогам 28-ми поединков занимает 18-ю строчку Джей-лиги, что в зоне вылета, и лишь по дополнительным показателям отстает от безопасной 17-й позиции.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был первым в четвертьфинале Кубка Лиги, клуб на своем поле одержал победу над «Хиросимой» (3:2).
Перед этим коллектив в рамках 28-го тура национального чемпионата коллектив в домашних стенах потерпел поражение от «Гамбы Осаки» с результатом 4:5.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 11-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Сёнан» выиграл лишь раз при семи поражениях и трех ничьих.
Это говорит о плохой форме гостей, что сулит им соответствующие шансы на итоговую победу в противостоянии, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Хироаки Окуно и Акито Сузуки — лучшие бомбардиры команды в Кубке японской Лиги с двумя голами.
Статистика для ставок
- в шести из девяти последних матчей «Хиросимы» хотя бы одна команда не забивала
- в трех из четырех последних матчей «Сёнана» забивали больше 3,5 голов
- в пяти из семи последних матчей «Сёнана» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хиросима» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.70, победа «Сёнана» — в 7.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.
- 2.02Касива — Йокогама Маринос: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 2.12Кавасаки Фронтале — Урава Ред: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 2.05Виссел Кобе — Йокогама: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в предыдущем очном поединке этих клубов.
При этом в трех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех из последних матчей «Сёнана».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.45