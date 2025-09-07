ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дания — ШотландияШотландия сдержала Данию и увезла громкую ничью из Копенгагена Мануэль УгартеСейчас или никогда: Мануэль Угарте как последняя опора полузащиты «МЮ» Гранит ДжакаВертикальный лифт или жесткая реальность: смогут ли «Лидс», «Сандерленд» и «Бернли» сломать проклятие новичков АПЛ
  • 07:19
    • Синнер вышел в финал US Open — 2025, обыграв Оже-Альяссима
  • 08:24
    • Кэри Прайс покидает «Монреаль»
  • 00:51
    • Алькарас одолел Джоковича и пробился в финал US Open — 2025
  • 23:50
    • Франция обыграла Украину в матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:46
    • Италия одержала победу над Эстонией в матче отбора на ЧМ-2026
  • 22:11
    • «Локомотив» по буллитам обыграл «Трактор» в первом матче нового сезона КХЛ
  • 00:08
    • Гол Крамарича обеспечил Хорватии победу над Фарерскими островами в матче отбора на ЧМ-2026
    Все новости спорта

    Отыграется ли фаворит в Кубке Лиги?

    Хиросима — Сёнан. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок японской Лиги, 7 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Хиросима» — «Сёнан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Хиросима»
    «Хиросима» примет дома «Сёнан» в ответном матче четвертьфинала Кубка японской Лиги. Поединок состоится 7 сентября и начнется в 12:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хиросима» — «Сёнан», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Хиросима»

    Турнирное положение: «Хиросима» начала свои выступления в Кубке японской Лиги позже соперника — в 1/8 финала, поэтому прошла только одну стадию турнира.

    Команда по итогам 29-ти поединков Джей-лиги занимает шестую строчку и лишь на три балла отстает от зоны континентальных турниров, а также на три очка опережает своего ближайшего преследователя.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был первым в четвертьфинале Кубка Лиги, клуб на выездной арене проиграл с результатом 2:3, поэтому дома ему необходимо побеждать.

    Перед этим в рамках 28-го тура национального чемпионата коллектив также не сумел выиграть, когда в чужих стенах разошелся мировой с «Сересо Осака» (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в двух последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Хиросима» не выиграла при одном поражении и одной ничьей.

    Это говорит о не лучший форме хозяев, тем не менее, их шансы на успех все же высоки, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Четыре гола команды в Кубке японской Лиги забивали разные игроки.

    «Сёнан»

    Турнирное положение: «Сёнан», в отличие от соперника, начал свои выступления в Кубке японской Лиги еще в 1/64 финала, поэтому уже прошел четыре стадии турнира.

    Команда по итогам 28-ми поединков занимает 18-ю строчку Джей-лиги, что в зоне вылета, и лишь по дополнительным показателям отстает от безопасной 17-й позиции.

  • Ключевая позиция эпохи: почему левоногие вингеры стали самыми ценными в футболе
  • Именно эта позиция диктует тренды в мировом футболе
  • 04/09/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был первым в четвертьфинале Кубка Лиги, клуб на своем поле одержал победу над «Хиросимой» (3:2).

    Перед этим коллектив в рамках 28-го тура национального чемпионата коллектив в домашних стенах потерпел поражение от «Гамбы Осаки» с результатом 4:5.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 11-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Сёнан» выиграл лишь раз при семи поражениях и трех ничьих.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Это говорит о плохой форме гостей, что сулит им соответствующие шансы на итоговую победу в противостоянии, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Хироаки Окуно и Акито Сузуки — лучшие бомбардиры команды в Кубке японской Лиги с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из девяти последних матчей «Хиросимы» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «Сёнана» забивали больше 3,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей «Сёнана» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хиросима» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.70, победа «Сёнана» — в 7.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в предыдущем очном поединке этих клубов.

    При этом в трех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех из последних матчей «Сёнана».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.45

    Ещё прогнозы на спорт
    2.45
  • Прогноз на матч Мексика — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Семенистая — Олейникова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Латвия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шанхай Дрэгонс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хвалинска — Лазаро Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Торпедо — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Англия — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Краснодар — ФК 10
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нигерия — Руанда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Зенит — Сьон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Армения — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Травалья — Пеллегрино
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Хиросима — Сёнан: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 07.09.202512:30. Отыграется ли фаворит в Кубке Лиги?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры