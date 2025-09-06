Тринидад и Тобаго — Кюрасао. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 6 сентября 2025 года

6 сентября в 1-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Тринидад и Тобаго и Кюрасао. Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тринидад и Тобаго — Кюрасао, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Тринидад и Тобаго

Турнирное положение: Тринидадцы в последних матчах выглядели не лучшим образом. Команда не побеждала в 4 своих последних поединка.

При этом Тринидад и Тобаго из этих 4 матчей уступила дважды. Так что стабильностью в игре и результатах команда явно не блещет.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Тринидадцы расписали паритет с Саудовской Аравией (1:1).

При этом чуть ранее Тринидад и Тобаго сыграл вничью с Гаити (1:1). А вот поединок с Сша завершился зычной коллизией (0:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах Тринидад и Тобаго добыл одну победу. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Тринидадцы на данном этапе выглядят не столь выгодно. Да и оборона совершает результативные сбои весьма часто.

При всем при этом Тринидад и Тобаго традиционно удачно противостоит Кюрасао. В трех очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Тринидадцы вполне способны преуспеть в контригре.

Кюрасао

Турнирное положение: Кюрасаоанцы бьются за прямой выход на Мундиаль. Правда, последних матчах команда смотрелась не столь монолитно.

Причем Кюрасао способен дать бой любому оппоненту. Да и в матчах с априори более слабыми соперниками команда выглядит убедительно.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Кюрасаоанцы уступили Гондурасу (1:2).

До того команда расписала паритет с Канадой (1:1). А еще чуть раньше она не сумела одолеть Сальвадор (0:0).

Вообще же, Кюрасао в 5 своих последних матчах добыл 2 виктории. В них команда забила 11 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Кюрасаоанцы имеют вполне качественный подбор игроков. Да и мотивация пробиться на чемпионат мира у сборной огромная.

При этом Кюрасао не побеждает уже 3 матча подряд. А вот в плане надежности тылов у команды относительный порядок.

Команда до последней ничьей расписала два паритета. Да и вообще, кюрасаоанцам недостает пресловутой стабильности.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Кюрасаоанцы постараются найти бреши в обороне тринидадцев.

Статистика для ставок

Кюрасао не побеждает 3 матча кряду

Тринидадцы не побеждали в 4 своих последних матчах

Кюрасао в 3 своих последних матчах забил 2 мяча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Кюрасао — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.28 и 1.59.

Прогноз: Кюрасаоанцы наверняка поднатореют в плане реализации, и уж точно будут максимально активны в атаке.

Номинальные гости выглядят монолитнее оппонента, который к тому же нынче переживает не лучший период.

Ставка: Победа Кюрасао за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.28