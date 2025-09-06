ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владислав ПрусовВладислав Прусов: Сборная Италии — последний шанс Гаттузо проявить себя Хосеп Гвардиола и ЭдерсонОтказ от принципов: почему Гвардиола променял Эдерсона на Доннарумму Лионель МессиПлохие парни. Как и почему МЛС закрывает глаза на выходки Месси и остальных звезд «Интер Майами»
  • 23:48
    • Германия потерпела гостевое поражение от Словакии, Северная Ирландия одолела Люксембург
  • 23:44
    • Польша спаслась от поражения в гостевом матче против Нидерландов
  • 23:39
    • Испания и Бельгия одержали разгромные победы в гостях
  • 22:01
    • Сборная России сыграла вничью с Иорданией в товарищеском матче
  • 21:41
    • Пальцев перешел в «Краснодар»
  • 21:01
    • Грузия уступила Турции в квалификации ЧМ-2026
  • 22:45
    • Карпин прокомментировал ничейный результат сборной России в матче с Иорданией
    Все новости спорта

    Тринидадцам ничего не светит

    Тринидад и Тобаго — Кюрасао. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 6 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026
    Прогноз и ставки на Тринидад и Тобаго — Кюрасао
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тринидад и Тобаго
    6 сентября в 1-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Тринидад и Тобаго и Кюрасао. Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тринидад и Тобаго — Кюрасао, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Тринидад и Тобаго

    Турнирное положение: Тринидадцы в последних матчах выглядели не лучшим образом. Команда не побеждала в 4 своих последних поединка.

    При этом Тринидад и Тобаго из этих 4 матчей уступила дважды. Так что стабильностью в игре и результатах команда явно не блещет.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Тринидадцы расписали паритет с Саудовской Аравией (1:1).

    При этом чуть ранее Тринидад и Тобаго сыграл вничью с Гаити (1:1). А вот поединок с Сша завершился зычной коллизией (0:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Тринидад и Тобаго добыл одну победу. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Тринидадцы на данном этапе выглядят не столь выгодно. Да и оборона совершает результативные сбои весьма часто.

    При всем при этом Тринидад и Тобаго традиционно удачно противостоит Кюрасао. В трех очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Тринидадцы вполне способны преуспеть в контригре.

    Кюрасао

    Турнирное положение: Кюрасаоанцы бьются за прямой выход на Мундиаль. Правда, последних матчах команда смотрелась не столь монолитно.

    Причем Кюрасао способен дать бой любому оппоненту. Да и в матчах с априори более слабыми соперниками команда выглядит убедительно.

  • История несостоявшегося перехода: почему Гехи так и не стал игроком «Ливерпуля»
  • Тренер «Кристал Пэлас» оказался чересчур упертым человеком
  • 03/09/2025

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Кюрасаоанцы уступили Гондурасу (1:2).

    До того команда расписала паритет с Канадой (1:1). А еще чуть раньше она не сумела одолеть Сальвадор (0:0).

    Вообще же, Кюрасао в 5 своих последних матчах добыл 2 виктории. В них команда забила 11 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Кюрасаоанцы имеют вполне качественный подбор игроков. Да и мотивация пробиться на чемпионат мира у сборной огромная.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом Кюрасао не побеждает уже 3 матча подряд. А вот в плане надежности тылов у команды относительный порядок.

    Команда до последней ничьей расписала два паритета. Да и вообще, кюрасаоанцам недостает пресловутой стабильности.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Кюрасаоанцы постараются найти бреши в обороне тринидадцев.

    Статистика для ставок

    • Кюрасао не побеждает 3 матча кряду

    • Тринидадцы не побеждали в 4 своих последних матчах

    • Кюрасао в 3 своих последних матчах забил 2 мяча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Кюрасао — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.28 и 1.59.

    Прогноз: Кюрасаоанцы наверняка поднатореют в плане реализации, и уж точно будут максимально активны в атаке.

    Номинальные гости выглядят монолитнее оппонента, который к тому же нынче переживает не лучший период.

    Ставка: Победа Кюрасао за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.28

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Соболенко — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Уругвай — Перу
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Парагвай — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Аргентина — Венесуэла
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Осака — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бразилия — Чили
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Австралия — Новая Зеландия
  • Футбол
  • Сегодня в 12:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Семенистая — Тодони
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вальтерт — Олейникова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Туркменистан — Оман
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Россия (U21) — Саудовская Аравия (U23)
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Узбекистан — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Румыния — Канада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Тринидад и Тобаго — Кюрасао: прогноз и ставка за 2.08, статистика, коэффициенты матча 06.09.202503:00. Тринидадцам ничего не светит
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры